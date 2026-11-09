W Szwecji Szwedzcy Demokraci zrezygnowali z żądania otrzymania stanowisk w rządzie i oświadczyli, że są gotowi wstrzymać się od głosu w głosowaniu nad powołaniem lidera Umiarkowanej Partii Koalicyjnej Ulfa Kristerssona na premiera. Lider partii Jimmie Åkesson powiedział 6 listopada, że pozwoli to jego ugrupowaniu przejść do opozycji. O rozwoju negocjacji koalicyjnych informuje The Local Sweden.

Wcześniej Szwedzcy Demokraci nalegali, że poprą nowego szefa rządu wyłącznie pod warunkiem otrzymania tek ministerialnych. Åkesson wyjaśnił zmianę stanowiska politycznym impasem po wyborach oraz spadkiem poparcia dla jego partii. Oświadczył również, że pozostawanie w opozycji umożliwi partii ideologiczne odnowienie się.

Partia Centrum czeka na propozycje

Przewodnicząca Partii Centrum Elisabeth Thand Ringqvist oświadczyła, że jej ugrupowanie jest gotowe prowadzić negocjacje zarówno z socjaldemokratami, jak i umiarkowanymi. Wezwała obie strony, aby do 13 listopada przedstawiły pakiety reform i wyjaśniły, w jaki sposób zamierzają ograniczyć wpływ politycznych skrajności.

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Wśród priorytetów Partii Centrum Thand Ringqvist wymieniła tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy, warunki dla biznesu, redukcję emisji, politykę dla obszarów wiejskich oraz wzmocnienie zabezpieczenia społecznego. Według publikacji w partii istnieją rozbieżności dotyczące możliwości poparcia centroprawicowego rządu, który zależałby od głosów Szwedzkich Demokratów.

Reakcje socjaldemokratów i lewicy

Liderka Partii Socjaldemokratycznej Magdalena Andersson zaproponowała utworzenie centrolewicowego rządu z udziałem socjaldemokratów, Zielonych i Partii Centrum, ale bez Partii Lewicy w składzie gabinetu. Według niej, przy wsparciu Partii Lewicy z opozycji, taka koalicja miałaby 176 miejsc w parlamencie wobec 173 miejsc prawicowego bloku.

Partia Lewicy skrytykowała zarówno Partię Centrum, jak i socjaldemokratów. Jej kierownictwo nalega na otrzymanie stanowisk ministerialnych w przypadku utworzenia centrolewicowego rządu. Pełniący obowiązki premiera Ulf Kristersson, któremu przewodniczący parlamentu Andreas Norlén powierzył prowadzenie negocjacji w sprawie utworzenia rządu, oświadczył, że nowe stanowiska Szwedzkich Demokratów i Partii Centrum uczyniły to zadanie „nieco mniej niemożliwym”.

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