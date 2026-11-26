W Szwecji kierownictwo i grupa parlamentarna Partii Centrum większością głosów zaapelowały do partii o poparcie Ulfa Kristerssona na stanowisku premiera. Po trwającym kilka godzin spotkaniu poinformowała o tym liderka partii Elisabeth Thand Ringqvist, donosi The Local Sweden.

Decyzja bez jednomyślności

Decyzję podjęto po dyskusji na temat dalszego kursu partii, gdy negocjacje z siłami centrolewicowymi zakończyły się fiaskiem. Nie była ona jednomyślna: poparła ją większość członków krajowego zarządu i grupy parlamentarnej Partii Centrum.

Thand Ringqvist nazwała tę decyzję trudną. Podkreśliła, że gotowość do dalszych działań w ramach porozumienia ramowego z Kristerssonem nie oznacza zmiany stanowiska partii wobec skrajnie prawicowych Szwedzkich Demokratów. Jak zaznaczyła, Partia Centrum nie zawarła żadnego porozumienia z tą siłą polityczną.

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Głosowanie w parlamencie

Partia Centrum, Partia Liberalna, Chrześcijańscy Demokraci i Umiarkowana Partia Koalicyjna wspólnie przygotowały porozumienie, które, według Thand Ringqvist, obejmuje politykę wzrostu gospodarczego, zielonej transformacji i dobrobytu.

W poniedziałek szwedzki parlament ma głosować nad powołaniem Kristerssona na premiera rządu, w którego skład mają wejść cztery partie centroprawicowe. Wcześniej rada doradcza Partii Centrum również ma określić swoje stanowisko w sprawie głosowania; według publikacji jej członkowie są w tej kwestii znacząco podzieleni.

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