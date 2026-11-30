Szwedzki klub piłkarski Sirius po raz pierwszy w swojej 119-letniej historii wygrał Allsvenskan — najwyższą klasę rozgrywkową mistrzostw kraju. W decydującym meczu sezonu zespół pokonał IFK Göteborg dzięki bramce napastnika Zalána Vancsy w 87. minucie, informuje BBC Sport.

Rozstrzygnięcie w ostatniej kolejce

Przed ostatnią kolejką Sirius i Hammarby miały taką samą liczbę punktów. Sztokholmskie Hammarby przegrało z Västerås 0:1, a późny gol Vancsy zapewnił tytuł drużynie z Uppsali.

Hammarby wyprzedziło Sirius na trzy kolejki przed końcem sezonu i miało lepszy bilans bramek. Sirius zachował jednak szanse na pierwsze miejsce i wyprzedził rywala w końcowej walce o mistrzostwo. Dla Hammarby, które ostatni raz wygrało ligę w 2001 roku, mógł to być drugi triumf w krajowych rozgrywkach.

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Droga zespołu z Uppsali

Sirius spędza ostatnie 10 lat w najwyższej lidze Szwecji, do której wrócił po 42 latach w niższych klasach rozgrywkowych. Zespół prowadzi 42-letni Andreas Engelmark.

W połowie sezonu klub miał 14-punktową przewagę, ale zaczął ją tracić po sprzedaży najlepszego strzelca drużyny, Szkota Robbiego Ure’a, do hiszpańskiej Sevilli w sierpniu. Sirius został 13. różnym zwycięzcą Allsvenskan w XXI wieku. Rok wcześniej swój pierwszy tytuł zdobyło Mjällby.

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