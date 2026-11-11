Szwajcaria zgłosiła dokument o Gazie do Oscara — The National

Szwajcaria zgłosiła dokument Who Is Still Alive w reżyserii Nicolasa Wadimoffa do Oscara w kategorii najlepszego międzynarodowego filmu pełnometrażowego. W filmie dziewięcioro Palestyńczyków opowiada o tym, czego doświadczyli podczas wojny w Gazie, oraz o życiu, które pozostawili za sobą.

Jak informuje The National, początkowo film miał być kręcony w Szwajcarii, w teatrze Vidy w Lozannie. Zespół zakładał trzy tygodnie pracy i planował zaangażować psychologów oraz mentorów dla dzieci. Szwajcarskie władze odmówiły jednak uczestnikom wiz, dlatego produkcję przeniesiono do Republiki Południowej Afryki.

Zdjęcia w Republice Południowej Afryki

Zespół miał zaledwie 10 dni na przygotowanie nowej sesji zdjęciowej w Republice Południowej Afryki. Na czarnym planie uczestnicy rysowali na podłodze zarysy swoich domów i opowiadali o własnych doświadczeniach. Wadimoff po raz pierwszy spotkał się z nimi między marcem a majem 2024 roku, a zdjęcia w RPA odbyły się w październiku tego samego roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reżyser powiedział, że każdemu uczestnikowi dawał kilka godzin na rozmowę za pośrednictwem tłumacza. Rozmowy dotyczyły życia przed wojną, wydarzeń w jej trakcie oraz możliwej przyszłości. W ostatecznej wersji filmu pozostawiono długie pauzy, gdy uczestnicy nie mogli od razu kontynuować swoich opowieści.

Kampania oscarowa

Po decyzji Szwajcarskiego Federalnego Urzędu Kultury Wadimoff prowadzi kampanię na rzecz filmu. Jak powiedział, Szwajcaria zapewniła pewne wsparcie finansowe po wybraniu filmu, jednak twórcy muszą znaleźć dodatkowe środki. Reżyser zorganizował już zamknięty pokaz w Dubaju i przygotowuje się do wyjazdu do Los Angeles, aby zaprezentować film członkom Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Wadimoff, który od ponad trzech dekad realizuje filmy dokumentalne, nazwał to swoją pierwszą kampanią oscarową. Zaznaczył, że twórcy nie mają gwiazdorskich aktorów i planują promować film poprzez „człowieczeństwo”. Międzynarodowe zgłoszenia będą w grudniu rywalizować o miejsce na krótkiej liście Akademii, a pięciu nominowanych zostanie ogłoszonych w następnym miesiącu.

Czytaj nas na