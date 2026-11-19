Armia Szwajcarii rozpoczęła ćwiczenia z ochrony infrastruktury — Anadolu Agency
W Szwajcarii około 2 tys. żołnierzy rozpoczęło kilkudniowe ćwiczenia poświęcone ochronie infrastruktury krytycznej. Jak informuje Anadolu Agency, manewry mają wzmocnić koordynację między formacjami wojskowymi oraz ich współpracę z cywilnymi partnerami w dziedzinie bezpieczeństwa.
Udział trzech batalionów
W ćwiczeniach uczestniczą trzy bataliony Dywizji Terytorialnej 4 oraz inne jednostki Szwajcarskich Sił Zbrojnych. Ćwiczenia potrwają do przyszłego wtorku.
Manewry odbywają się w północno-zachodniej części kraju, chociaż zwykłym obszarem działań Dywizji Terytorialnej 4 jest wschodnia Szwajcaria.
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Ochrona elektrowni jądrowej i baz paliwowych
Wojsko współpracuje z policją kantonalną Argowii i Solury. Podczas szkolenia ćwiczy ochronę ważnych obiektów, w tym elektrowni jądrowej Gösgen w kantonie Solura oraz baz paliwowych.
Scenariusz ćwiczeń symuluje napiętą sytuację bezpieczeństwa poniżej progu wojny, w której cywilne siły bezpieczeństwa zwracają się o pomoc wojskową. Uczestnicy ćwiczą koordynację między formacjami wojskowymi, rozmieszczenie w rejonach działań, współpracę z policją, samoobronę oraz utrzymywanie zdolności operacyjnych przez dłuższy czas. Armia oświadczyła, że wyniki manewrów zostaną wykorzystane do rozwoju szkolenia wojskowego i procedur.