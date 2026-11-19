Szwajcarska firma farmaceutyczna Novartis podniosła prognozę łącznej szczytowej sprzedaży leków Kesimpta, Scemblix i Leqvio do 18 mld dolarów z wcześniejszych 14 mld dolarów, poinformowało CNBC.

Prognozy dla trzech leków

Kesimpta stosowana jest w leczeniu stwardnienia rozsianego, Scemblix — białaczki, a Leqvio ma obniżać poziom cholesterolu. Dyrektor generalny Novartis Vas Narasimhan wyjaśnił zmianę prognoz dobrymi wynikami komercyjnymi tych leków.

Jak powiedział, Kesimpta i Scemblix zwiększają udział w rynku, podczas gdy Leqvio cieszy się wysokim popytem w USA i Azji. Narasimhan zaznaczył, że wyniki sprzedaży na rynku były główną przyczyną podniesienia prognoz.

Wzrost do 2031 roku

Jednocześnie Novartis prognozuje roczny wzrost sprzedaży o 5% do 2031 roku. Jest to nieco mniej niż wcześniejszy cel na poziomie 5–6% do 2030 roku, choć prognozy te obejmują różne pięcioletnie okresy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Narasimhan powiązał zaktualizowaną prognozę z oczekiwanym pojawieniem się w USA generycznej konkurencji dla leku Kisqali na raka piersi w drugiej połowie 2031 roku. Analitycy Citi zauważyli, że prognoza sprzedaży Novartis na 2031 rok jest o około 3% wyższa od oczekiwań konsensusu. Jednocześnie oczekują, że rynek pozostanie sceptyczny wobec wzrostu po 2031 roku do czasu pojawienia się nowych danych dotyczących portfela rozwojowego.

Niepowodzenia kliniczne

Ostatnio firma poniosła kilka niepowodzeń w badaniach klinicznych. We wrześniu badanie leku pelacarsen na choroby sercowo-naczyniowe nie wykazało poprawy wyników sercowo-naczyniowych. Następnego dnia lek del-desiran, przeznaczony do leczenia choroby powodującej zanik mięśni, nie przeszedł badania w późnej fazie.

Po tym akcje Novartis spadły o niemal 11% — był to największy jednodniowy spadek notowań spółki od 1987 roku. Narasimhan bronił strategii alokacji kapitału Novartis po niepowodzeniu del-desiranu, który firma nabyła w ramach wartej 12 mld dolarów transakcji z Avidity Biosciences.

Czytaj nas na