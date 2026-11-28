Szwajcarska firma opakowaniowa SIG zwiększyła zapasy o około 80 mln euro w pierwszej połowie 2026 roku. Część tych zapasów firma celowo zgromadziła jako rezerwę z powodu niepewności w łańcuchach dostaw w związku z wojną w Iranie. Jak podaje Fortune, firma odchodzi od modelu dostaw just-in-time, w którym materiały trafiają do niej w miarę potrzeb produkcyjnych, na rzecz tworzenia zapasów bezpieczeństwa.

Dyrektor generalny SIG Mikko Keto oświadczył w raporcie za pierwsze półrocze, że konflikt na Bliskim Wschodzie zwiększył niepewność i zakłócił globalne przepływy handlowe. W rezultacie wzrosły koszty polimerów, aluminium i frachtu. Według Keto narzuty stosowane przez firmę umożliwiły zrekompensowanie wzrostu kosztów.

Skorygowana marża EBIT SIG wzrosła o 80 punktów bazowych do 15,6%, podczas gdy przychody w stałej walucie zwiększyły się o 0,8%. Jednocześnie wolne przepływy pieniężne za pierwsze półrocze pozostawały ujemne i wyniosły minus 32 mln euro, choć był to wynik o ponad 100 mln euro lepszy niż rok wcześniej. Ann-Christin Erkens, która była wówczas dyrektorką finansową, a obecnie kieruje firmą, zaznaczyła, że SIG może zmniejszyć zapasy do końca roku lub utrzymać je na obecnym poziomie — zależnie od niestabilności rynkowej.

Firmy tworzą rezerwy

W sierpniowym badaniu BSI wśród specjalistów ds. łańcuchów dostaw 81% respondentów poinformowało, że ich firmy już gromadzą zapasy lub rezerwy strategiczne albo planują to zrobić. Ponad jedna trzecia uczestników badania planowała również podnieść ceny w ciągu sześciu miesięcy.

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Podobną strategię Chiny stosują na poziomie państwowym. Kraj przez lata zwiększał strategiczne rezerwy ropy, co pozwoliło mu ograniczyć import z ponad 11,5 mln baryłek dziennie do mniej niż 7 mln baryłek dziennie w czerwcu. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej przez Cieśninę Ormuz przepływało w 2025 roku około 20 mln baryłek ropy dziennie, czyli mniej więcej jedna czwarta światowego morskiego handlu ropą.

Rezerwy dla amerykańskich baz wojskowych

Według Fortune, powołującego się na wewnętrzne dokumenty planistyczne, o których pisał Fox News Digital, Departament Obrony USA opracowuje wymóg, zgodnie z którym każda duża baza wojskowa na kontynentalnym terytorium USA ma być zdolna do samodzielnego podtrzymywania kluczowych operacji przez co najmniej 90 dni. Inicjatywa FORTRESS przewiduje rezerwy amunicji, paliwa, minerałów krytycznych, elektroniki, części zamiennych i artykułów medycznych, a także co najmniej dwa kwalifikowane kanały dostaw lub produkcji dla najważniejszych potrzeb.

Pentagon nie powiązał programu FORTRESS bezpośrednio z Iranem. SIG tymczasem podniosła prognozę marży na 2026 rok do 16,0–16,5%; roczne wyniki firmy mają pokazać, czy zmniejszy ona zapasy bezpieczeństwa.

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