W Szwajcarii, według wstępnych wyników czterech ogólnokrajowych referendów, większość wyborców poparła złagodzenie ograniczeń dotyczących eksportu i reeksportu uzbrojenia. Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego, przytoczonych przez Anadolu Agency, poprawkę do ustawy o materiałach wojskowych poparło 55,31% policzonych głosów, a przeciw opowiedziało się 44,69%.

Popierana przez rząd poprawka przewiduje wyłączenie 36 państw partnerskich spod ogólnego zakazu eksportu broni do państw zaangażowanych w konflikty zbrojne. Jednocześnie dokument ma zachować zobowiązania Szwajcarii dotyczące neutralności i prawa międzynarodowego.

Inne kwestie głosowania

Wstępnie wyborcy poparli również inicjatywę dotyczącą ograniczenia używania fajerwerków: za głos oddało 57,99% uczestników głosowania, a przeciw wystąpiło 42,01%.

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Jednocześnie 56,20% zagłosowało przeciw propozycji podwyższenia podatku od wartości dodanej w celu sfinansowania dodatkowego corocznego świadczenia emerytalnego. Kolejne 58,64% opowiedziało się przeciw inicjatywie mającej zlikwidować niekorzystne rozwiązania podatkowe dla małżeństw przy zachowaniu wspólnego federalnego opodatkowania.

Warunki przyjęcia

Do zatwierdzenia poprawki do ustawy o materiałach wojskowych wystarczy większość głosów wyborców. Trzy pozostałe propozycje wymagają podwójnej większości — poparcia większości wyborców i kantonów. Frekwencja przekroczyła 46,5%, a liczenie głosów trwało we wszystkich 26 kantonach kraju.

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