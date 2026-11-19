Rząd Szwecji oświadczył, że dąży do niedopuszczenia rosyjskich sportowców do udziału w zawodach w kraju. Władze jako podstawę wskazały zagrożenia dla międzynarodowych relacji Szwecji, informuje The Local Sweden.

Zawody w Falun

Oświadczenie padło przed mistrzostwami świata w narciarstwie klasycznym, które mają rozpocząć się 24 lutego w Falun i potrwać do 9 marca. Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa zezwoliła rosyjskim i białoruskim sportowcom na starty w międzynarodowych zawodach pod określonymi warunkami, w tym bez eksponowania symboli państwowych.

W ubiegłym tygodniu Finlandia i Norwegia ogłosiły zamiar zablokowania udziału rosyjskich sportowców. Szwedzki Związek Narciarski wcześniej oświadczył, że nie zgadza się z decyzją międzynarodowej federacji o dopuszczeniu do startów sportowców, którzy podpisali deklarację neutralności, jednak wykona tę decyzję.

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Możliwość odmowy wjazdu

Minister ds. migracji Johan Forssell wyjaśnił, że szwedzki rząd nie może bezpośrednio nakazać Urzędowi Migracyjnemu ani policji granicznej, by nie wpuszczały sportowców, ponieważ w kraju zakazane jest bezpośrednie kierowanie przez ministrów organami państwowymi.

Jednocześnie, jak powiedział, przepisy UE pozwalają państwom uwzględniać wpływ na stosunki międzynarodowe przy podejmowaniu decyzji dotyczących wiz i wjazdu. Szefowa MSZ Maria Malmer Stenergard oświadczyła, że Rosja, państwo agresor, może wykorzystywać udział swoich sportowców w zawodach do propagandy i promowania interesów politycznych. W październiku Szwecja wezwała również UE do zaostrzenia zasad wizowych dla sportowców reprezentujących Rosję i Białoruś.

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