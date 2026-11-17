W Szwecji przewodniczący parlamentu Andreas Norlén oświadczył, że do Bożego Narodzenia kraj musi albo utworzyć nowy rząd, albo przygotować się do przedterminowych wyborów. Dał partiom politycznym kolejny tydzień na przełamanie impasu w negocjacjach dotyczących utworzenia gabinetu — informuje Anadolu Agency.

Rozmowy koalicyjne

Lider Partii Umiarkowanej Ulf Kristersson otrzymał zadanie zbadania możliwości utworzenia koalicji czterech partii — Partii Umiarkowanej, Chrześcijańskich Demokratów, Liberałów i Partii Centrum — informuje Sweden Herald. Jednocześnie Partia Centrum oświadczyła w niedzielę, że chce najpierw przeprowadzić rozmowy z liderką Partii Socjaldemokratycznej Magdaleną Andersson.

Chodzi o możliwe utworzenie rządu z udziałem Partii Zielonych i współpracę z Partią Lewicy. Andersson oświadczyła, że rozmowy trwają intensywnie, ale nie podała dalszych szczegółów.

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Kolejne kroki

Jedną z głównych przeszkód jest żądanie Partii Lewicy, aby otrzymać stanowiska ministerialne, czemu sprzeciwia się Partia Centrum. Kristersson poprosił Norléna o dodatkowy czas przed głosowaniem parlamentarnym nad jego kandydaturą na stanowisko premiera.

Norlén planuje w przyszłym tygodniu odbyć osobne spotkania z liderami partii, po czym określi dalsze kroki. Trzecie głosowanie nad kandydaturą na premiera może odbyć się pod koniec przyszłego tygodnia albo na początku kolejnego. Zgodnie ze szwedzkimi zasadami cztery nieudane głosowania w sprawie premiera uruchamiają procedurę przeprowadzenia przedterminowych wyborów w ciągu trzech miesięcy.

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