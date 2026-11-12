W Szwecji przedstawiono przejściowy budżet na 2027 rok, który w dużej mierze kontynuuje obecny budżet bez nowych inicjatyw politycznych i obietnic wyborczych. Minister finansów Elisabeth Svantesson zaprezentowała projekt ustawy budżetowej w oczekiwaniu na utworzenie nowego rządu, poinformował The Local Sweden.

Budżet w większości przenosi parametry bieżącego roku na 2027 rok, dostosowując finansowanie do wzrostu wynagrodzeń i kosztów. Świadczenia socjalne powiązane z bazowym wskaźnikiem cen mają wzrosnąć. Jak zwykle podniesiony zostanie również próg dochodów, od którego płaci się państwowy podatek dochodowy.

Finansowanie obronności

Szwedzkie Siły Zbrojne otrzymają dodatkowe finansowanie na kontynuację przezbrojenia. Decyzję tę popierają wszystkie partie polityczne.

Jednocześnie policja nie otrzyma wcześniej zapowiedzianego zwiększenia finansowania o 2,8 mld koron szwedzkich. Budżet nie zawiera także planowanego zwiększenia wydatków na badania o 1,5 mld koron, 400 mln koron na skrócenie kolejek w systemie opieki zdrowotnej ani 150 mln koron na wyższe kształcenie zawodowe.

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Anulowane cięcia

Szkoły unikną planowanego cięcia państwowego wsparcia edukacyjnego o 1 mld koron. Gminy i organizacje ubiegające się o dotacje na inwestycje klimatyczne również nie odczują planowanego zmniejszenia o 500 mln koron finansowania państwowego programu Klimatklivet.

Przejściowy budżet nie przewiduje planowanej niewielkiej podwyżki podatku od tytoniu, która mogłaby przynieść skarbowi państwa 300 mln koron w 2027 roku. Ze względu na niemal całkowity brak nowych inicjatyw wydatkowych rząd prognozuje spadek deficytu finansów publicznych z 2,3% PKB w 2026 roku do 1,9% PKB w 2027 roku.

Rząd Szwecji oczekuje również dalszego ożywienia gospodarki w 2027 roku, choć jego tempo ma spowolnić. Inflacja według indeksu CPIF ma być, zgodnie z prognozą, nieco wyższa od celu wynoszącego 2%, a rynek pracy będzie ożywiał się powoli. Parlament ma głosować nad ramami budżetowymi 9 grudnia.

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