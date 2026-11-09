Szwedzki Związek Hokeja na Lodzie oświadczył, że nie zagra przeciwko Rosji, jeśli drużyny spotkają się na młodzieżowych mistrzostwach świata w hokeju w Kanadzie. Męski turniej reprezentacji U20 rozpocznie się 26 grudnia w Edmonton i Red Deer.

Norwegia ryzykuje utratę miejsca

Jak informuje Global News Canada, Norweska Federacja Hokeja na Lodzie oświadczyła, że Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF) poinformowała ją o zamiarze włączenia Rosji do grona uczestników turnieju zamiast Norwegii.

Jednocześnie IIHF nie ogłosiła oficjalnie takich zmian, a Norwegia nadal figuruje na jej stronie internetowej wśród 10 uczestników zawodów. Norweska federacja oświadczyła, że sytuacja pozostaje niejasna, dlatego wciąż ma nadzieję na udział swojej drużyny w turnieju.

Sekretarz generalny Szwedzkiego Związku Hokeja na Lodzie Tony Wirén powiedział, że współczuje norweskiej juniorskiej reprezentacji, która zakwalifikowała się do mistrzostw, lecz teraz może stracić swoje miejsce. Nazwał taką sytuację niesprawiedliwą.

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Stanowiska Finlandii i Kanady

Fiński Związek Hokeja na Lodzie również powtórzył, że nie zagra z Rosją, dopóki trwa wojna przeciwko Ukrainie. Jednocześnie ani szwedzka, ani fińska federacja nie sprecyzowały, czy zgodziłyby się zagrać przeciwko rosyjskiej drużynie, gdyby występowała ona pod neutralnym statusem.

W ubiegłym miesiącu Sportowy Sąd Arbitrażowy orzekł, że IIHF musi przywrócić Rosję do międzynarodowego hokeja. Rosja i Białoruś zostały zawieszone w międzynarodowych rozgrywkach w 2022 roku po inwazji Rosji na Ukrainę.

Premier Kanady Mark Carney oświadczył w ubiegłym tygodniu, że rosyjscy i białoruscy sportowcy nie mogą reprezentować swoich krajów w Kanadzie, dopóki trwa wojna. Oświadczenie rządu Kanady z 3 listopada zezwala indywidualnym sportowcom na start pod neutralnym statusem, ale nie wyjaśnia, czy może to dotyczyć rosyjskiej drużyny na mistrzostwach juniorów.

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