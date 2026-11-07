W Szwecji przed meczem Ligi Narodów na Strawberry Arena planowane jest uhonorowanie pięciu piłkarzy, którzy występowali w reprezentacji narodowej: Viktora Claessona, Emila Forsberga, Emila Kraftha, Robina Olsena i Martina Olssona. Informuje o tym Interia Sport, powołując się na szwedzki portal Aftonbladet.

Uhonorowanie zawodników

Według portalu Emil Krafth opuszcza reprezentację narodową, a podczas ceremonii na domowej arenie wyróżnionych zostanie wszystkich pięciu piłkarzy. Jak zaznaczył Kim Källström, znaczyli oni bardzo wiele dla szwedzkiego futbolu i stworzyli wiele pamiętnych chwil w niebiesko-żółtych barwach.

Interia Sport pisze, że uhonorowanie ma odbyć się przed meczem reprezentacji Szwecji z Bośnią. Krafth jest najmłodszym spośród pięciu zawodników. Obrońca grał w angielskim Newcastle od sierpnia 2019 roku, a od lipca pozostaje bez klubu. W reprezentacji Szwecji rozegrał 52 mecze i nie strzelił żadnego gola.

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Mecze Polski w Lidze Narodów

Claesson i Forsberg strzelili wszystkie trzy gole reprezentacji Szwecji w zwycięskim meczu z Polską na Euro 2021, który zakończył się wynikiem 3:2. Robin Olsen bronił wówczas bramki szwedzkiej drużyny.

Reprezentacja Polski rozegra jeszcze dwa mecze w Lidze Narodów: najpierw z Rumunią, a 17 listopada we Wrocławiu zmierzy się ze Szwecją. Po czterech meczach dywizji B Polacy mają jedno zwycięstwo — 6:0 nad Rumunią.

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