W Shenzhen w Chinach przewodniczący ChRL Xi Jinping i premier Japonii Sanae Takaichi po raz pierwszy osobiście weszli w interakcję od ubiegłej jesieni, gdy stosunki między krajami gwałtownie się pogorszyły. Jak podaje South China Morning Post, doszło do tego w środę wieczorem przed tradycyjnym wspólnym zdjęciem uczestników spotkania Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku.

Krótkie powitanie

Takaichi uścisnęła dłoń Xi Jinpinga i jego żony Peng Liyuan przed sesją zdjęciową. Po uścisku dłoni japońska premier powiedziała kilka słów do chińskiego przywódcy, jednak on jedynie uśmiechnął się w odpowiedzi.

Peng Liyuan również najwyraźniej nic nie powiedziała po powitaniu. Po zdjęciu cała trójka wymieniła skinienia głową, a Takaichi odeszła. Na scenie nie było tłumacza.

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Napięcia wokół Tajwanu

Stosunki między Pekinem a Tokio gwałtownie pogorszyły się po wypowiedziach Takaichi na temat Tajwanu. Stwierdziła ona, że kryzys w Cieśninie Tajwańskiej może stanowić dla Japonii sytuację zagrażającą jej przetrwaniu i potencjalnie otworzyć drogę do interwencji wojskowej.

Pekin wielokrotnie żądał wycofania tych słów. Według publikacji Chiny następnie wprowadziły ograniczenia eksportowe, odwołały loty, część kontaktów na wysokim szczeblu i wydarzeń kulturalnych. Pekin uważa Tajwan za część Chin i deklaruje dążenie do zjednoczenia go z krajem, w razie potrzeby siłą.

Przyjazd do Shenzhen

Wcześniej tego samego dnia Takaichi przybyła do Shenzhen, rozpoczynając pierwszą od siedmiu lat wizytę urzędującego japońskiego przywódcy w Chinach. Na peronie powitali ją była chińska dyplomatka Zhang Qiyue oraz ambasador Japonii w Chinach Kenji Kanasugi. Nie było uroczystego powitania z młodymi osobami witającymi, bukietami ani flagami narodowymi.

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