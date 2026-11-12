W Pekinie w Chinach prezydent Xi Jinping oświadczył 12 listopada, że pełne zjednoczenie Tajwanu z Chinami musi nastąpić i z pewnością zostanie zrealizowane. Podczas przemówienia w Wielkiej Hali Ludowej nazwał rozwiązanie kwestii tajwańskiej niezachwianą historyczną misją Komunistycznej Partii Chin, informuje Channel NewsAsia.

Stanowisko Pekinu w sprawie Tajwanu

Xi Jinping oświadczył, że Chiny trzymają się kursu pokojowego zjednoczenia oraz modelu „jeden kraj, dwa systemy”. Jak powiedział, Pekin jest gotowy do dialogu z Tajwanem pod warunkiem uznania zasady „jednych Chin” — stanowiska chińskich władz, zgodnie z którym oba brzegi Cieśniny Tajwańskiej są częściami jednego kraju.

Chiny uznają Tajwan za swoje terytorium, podczas gdy Tajpej odrzuca te roszczenia. Żadna z głównych partii politycznych Tajwanu nie popiera proponowanego przez Pekin modelu autonomii „jeden kraj, dwa systemy”. Xi wezwał również wszystkich Chińczyków, w tym mieszkańców Tajwanu, do wspólnego przeciwstawiania się siłom, które Pekin nazywa zwolennikami niepodległości wyspy.

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Przemówienie z okazji rocznicy Sun Jat-sena

Przemówienie poświęcono 160. rocznicy urodzin Sun Jat-sena — rewolucjonisty, który pomógł stanąć na czele powstania w 1911 roku. Położyło ono kres rządom cesarzy i zapoczątkowało Republikę Chińską. Xi nazwał Sun Jat-sena wielkim bohaterem narodowym, patriotą i pionierem chińskiej rewolucji demokratycznej.

Na Tajwanie Sun Jat-sen jest oficjalnie uznawany za ojca narodu, a jego portret znajduje się w administracji prezydenckiej. W ubiegłym miesiącu tajwańskie władze wezwały obywateli, aby trzymali się z dala od chińskich wydarzeń związanych z tą rocznicą, twierdząc, że Pekin zniekształca poglądy i dziedzictwo Sun Jat-sena.

Xi Jinping nie wspomniał o możliwości użycia siły. Jednocześnie Chiny nie zrezygnowały z takiej opcji wobec Tajwanu, a ich wojsko codziennie działa w pobliżu wyspy i rozszerza obecność na Oceanie Spokojnym. Prezydent Tajwanu Lai Ching-te oświadcza, że przyszłość wyspy mogą określić wyłącznie jej mieszkańcy.

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