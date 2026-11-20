Prezydent Chin Xi Jinping i premier Australii Anthony Albanese odbyli spotkanie w chińskim Shenzhen na marginesie szczytu APEC. Chiński przywódca oświadczył, że kraje wspólnie osiągnęły „wszechstronny zwrot” w relacjach dwustronnych.

Jak informuje Deutsche Welle, Xi przypomniał, że od czasu objęcia przez Albanese’a urzędu premiera w 2022 roku przywódcy spotkali się cztery razy. Według chińskiej państwowej agencji Xinhua prezydent ChRL wezwał również do rozszerzenia współpracy w rolnictwie, energetyce, zielonej gospodarce i dziedzinie sztucznej inteligencji.

Handel i rozbieżności

Chiny są największym partnerem handlowym Australii. Relacje między państwami znacznie pogorszyły się za poprzedniego centroprawicowego rządu koalicyjnego w Canberze, który wezwał do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie pochodzenia koronawirusa. W odpowiedzi Pekin wprowadził ograniczenia na import australijskiego drewna, węgla, jęczmienia, homarów i wina o wartości 13 mld dolarów.

Po dojściu do władzy Partii Pracy Albanese’a Chiny zniosły większość ograniczeń dotyczących australijskiego eksportu. Jednocześnie między krajami okresowo pojawiały się spory, w tym w związku z chińską próbą rakietową w południowej części Oceanu Spokojnego oraz zaostrzeniem przez Australię kontroli zagranicznych inwestycji w sektorze minerałów o znaczeniu krytycznym.

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Albanese oświadczył, że Australia musi konstruktywnie współpracować z Chinami, rozwiązywać rozbieżności, lecz nie pozwalać, by określały one cały charakter relacji. Podkreślił również, że wydarzenia w Chinach mają znaczenie dla Australii.

Ruda żelaza w centrum uwagi

Później tego samego dnia Albanese planował udać się do Pekinu na spotkanie z premierem Rady Państwowej ChRL Li Qiangiem. Mieli także wziąć udział w okrągłym stole biznesowym z udziałem najwyższej kadry zarządzającej australijskich firm wydobywczych Rio Tinto i BHP oraz przedstawicieli chińskich przedsiębiorstw.

W poniedziałek Australia oskarżyła Chiny o manipulowanie handlem rudą żelaza poprzez utworzenie scentralizowanego organu zakupowego, który nabywa surowce w imieniu chińskich hut stali. Australia jest największym na świecie producentem rudy żelaza, a jeden nabywca ma silniejszą pozycję w negocjacjach ze sprzedawcami.

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