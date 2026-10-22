Prezydent Chin Xi Jinping podczas wydarzenia w Pekinie z okazji 90. rocznicy zwycięstwa w Długim Marszu oświadczył, że kraj stoi przed „nowym Długim Marszem”. Wezwał partię, armię i społeczeństwo do przygotowania się na trudną sytuację międzynarodową i wewnętrzną oraz do obrony interesów narodowych, informuje South China Morning Post.

Nacisk na jedność partii

Xi Jinping powiązał współczesne wyzwania z historią Długiego Marszu Armii Czerwonej z lat 1934–1936, gdy siły komunistyczne wycofywały się przed wojskami Kuomintangu i przeszły około 10 tysięcy kilometrów. Według niego ówczesne wyjście z porażek stało się możliwe dzięki konsolidacji partii wokół przywództwa Mao Zedonga.

Chiński przywódca nazwał stworzenie silnego rdzenia politycznego w centralnym kierownictwie decydującym czynnikiem przezwyciężania wewnętrznych różnic i zewnętrznych przeszkód. Nowy Długi Marsz określił jako drogę Chin do budowy w pełni zmodernizowanego państwa socjalistycznego oraz „wielkiego odrodzenia narodu chińskiego” poprzez chińską modernizację.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Plenum pod koniec października

Przemówienie wygłoszono kilka dni przed piątym plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin 20. kadencji, zaplanowanym w Pekinie na 26–29 października. Oczekuje się, że uczestnicy spotkania rozważą wzmocnienie partyjnego zarządzania, wewnętrznej dyscypliny i lojalności politycznej.

Według wyliczeń South China Morning Post, spośród 205 pełnoprawnych członków obecnego składu Komitetu Centralnego 35 albo znalazło się pod śledztwem, albo straciło mandaty ustawodawcze. Chińskie media państwowe po wystąpieniu Xi Jinpinga opublikowały komentarze popierające centralizację władzy wokół kierownictwa partii. Dziennik PLA Daily również wezwał wojskowych do zwiększenia gotowości bojowej i realizacji celów modernizacji armii do jej stulecia w 2027 roku.

Czytaj nas na