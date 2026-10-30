Prezydent Chin Xi Jinping podczas spotkania z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem oświadczył, że Chiny i Unia Europejska są zdolne rozwiązać swoje różnice poprzez dialog. Jak donosi South China Morning Post, chiński przywódca podkreślił, że Pekin zawsze postrzegał UE jako partnera, a współpraca między stronami przeważa nad konkurencją.

Apel o dialog na równych zasadach

Według państwowej telewizji CCTV Xi powiedział, że jeśli Chiny i UE zachowają orientację na partnerstwo i będą prowadzić dialog na równych zasadach, różnice i wyzwania będzie można przezwyciężyć bez przeszkód dla dalszego rozwoju relacji. Zaznaczył również, że Chiny i Niemcy mogłyby wysłać światu pozytywny sygnał, wybierając otwartość zamiast zamknięcia oraz współpracę zamiast konfrontacji.

Xi Jinping dodał, że Chiny i Niemcy, jako druga i trzecia co do wielkości gospodarka świata, ponoszą szczególną odpowiedzialność za zapewnienie wzrostu światowej gospodarki. Wyraził nadzieję, że Niemcy zachowają otwarte i pozytywne podejście do współpracy z Chinami i ich rozwoju, a także będą prowadzić racjonalną i pragmatyczną politykę wobec ChRL, opartą na wzajemnym szacunku i równości.

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Różnice handlowe

Chiny i UE od dawna prowadzą spory dotyczące nadmiernych mocy produkcyjnych i nierównowagi handlowej. Według publikacji strony niedawno uzgodniły ograniczenie eksportu chińskich samochodów hybrydowych na cztery lata. Jednocześnie Bruksela jest zaniepokojona rosnącym deficytem handlowym, który w ubiegłym roku wynosił około 1 mld euro dziennie.

Steinmeier, jak podała CCTV, również oświadczył, że różnice gospodarcze i handlowe można rozwiązywać poprzez dialog i konsultacje w celu osiągnięcia obopólnych korzyści. Powiedział, że Niemcy są gotowe wspólnie z Chinami wspierać globalny pokój i rozwój, wolny handel oraz zasady Światowej Organizacji Handlu, a także sprzeciwiać się protekcjonizmowi.

W przeddzień spotkania Steinmeier oświadczył na Uniwersytecie Pekińskim, że Niemcy nie dążą do zerwania więzi gospodarczych z Chinami, lecz muszą chronić własne interesy gospodarcze. Pierwszym punktem jego wizyty w Chinach było miasto Hefei, gdzie odwiedził lokalne centrum technologiczne i badawcze Volkswagena.

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