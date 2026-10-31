Prezydent Chin Xi Jinping podczas odrębnych spotkań z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem i prezydentem Szwajcarii Guyem Parmenlinem wezwał do wzmocnienia współpracy między Chinami a Europą. Informuje o tym Anadolu Agency.

Rozmowy z Niemcami

Według rzeczniczki chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mao Ning, podczas spotkania ze Steinmeierem Xi wezwał Chiny i Niemcy do wyboru otwartości i współpracy zamiast izolacji i konfrontacji. Oświadczył, że istotą stosunków handlowych i gospodarczych między Chinami a Unią Europejską jest komplementarność i wzajemne korzyści.

Xi przyznał, że stosunki między Chinami a UE przeszły wiele trudności. Jednocześnie określił problemy pojawiające się w procesie współpracy jako kwestie rozwoju i postępu oraz stwierdził, że różnice można rozwiązać pod warunkiem zachowania partnerskiego charakteru relacji i równoprawnego dialogu.

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Spotkanie z prezydentem Szwajcarii

Według państwowej agencji Xinhua, podczas rozmów z Parmelinem Xi nazwał Szwajcarię ważnym partnerem Chin w Europie. Wezwał do ściślejszego współdziałania w celu wzmocnienia zaufania i pewności w handlowych i gospodarczych więziach Chin i Europy, a także w gospodarce światowej.

Chiński przywódca osobno zwrócił uwagę na współpracę w dziedzinie wolnego handlu i oświadczył, że Chiny są gotowe pogłębiać współdziałanie ze Szwajcarią. Po spotkaniu przywódcy byli świadkami podpisania protokołu dotyczącego aktualizacji umowy o wolnym handlu między krajami, a także kilku dokumentów o współpracy w badaniach naukowych, zatrudnieniu i mediach.

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