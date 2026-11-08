Sydney pokonało Western Bulldogs w play-offach AFLW — ABC News Australia

Australijski klub Sydney Swans pokonał Western Bulldogs 7.4 (46) do 2.5 (17) w meczu eliminacyjnym kobiecej Australijskiej Ligi Futbolowej AFLW na Henson Park w Australii. Dzięki temu Swans awansowały do wyjazdowego półfinału, w którym zagrają z Geelong, podczas gdy sezon Bulldogs dobiegł końca.

Molloy zagrała w obronie

Jak informuje ABC News Australia, najlepsza strzelczyni ligi Chloe Molloy niespodziewanie wystąpiła w obronie i pomogła Sydney odnieść zwycięstwo w deszczowych i wietrznych warunkach. Zakończyła mecz z jednym golem, 12 przechwytami i 14 posiadaniami piłki w walce.

Ważną rolę w zwycięstwie odegrała również Tanya Kennedy, która indywidualnie kryła współkapitankę Bulldogs Isabelle Pritchard. Pritchard wróciła po urazie kolana, ale została ograniczona do 14 posiadań piłki i trzech wybić, podczas gdy Kennedy wykonała 17 szarż.

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Szybki start gospodyń

Kapitan Swans Lucy McEvoy otworzyła wynik już 20 sekund po rozpoczęciu, zdobywając punkty zza 50-metrowego łuku przy silnym wietrze. W pierwszej kwarcie Bulldogs zdobyły tylko jeden punkt, a Sydney odpowiedziało czterema kolejnymi golami i objęło 24-punktowe prowadzenie.

W drugiej kwarcie goście zdołali zdobyć tylko jeden punkt, mimo że wiatr sprzyjał im. Po ulewie w trzeciej części meczu gra zamieniła się w walkę, jednak Swans utrzymały 25-punktową przewagę. Mecz obejrzało 4325 widzów. Liderką Western Bulldogs pod względem posiadań piłki była Ellie Blackburn — 29, zdobyła także gola.

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