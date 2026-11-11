Siemens Energy proponuje ponad trzykrotne zwiększenie dywidendy — OilPrice

Niemiecki Siemens Energy zaproponował wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2026 w wysokości 2,30 euro na akcję — ponad trzykrotnie więcej niż 0,70 euro rok wcześniej. Spółka zakończyła rok obrotowy 30 września i poinformowała o rekordowych przychodach oraz wolumenie zamówień, podaje OilPrice.

Rekordowe przychody i zamówienia

Przychody Siemens Energy wzrosły o 15,5% w ujęciu porównywalnym, do 44,2 mld euro. Wzrost produkcji był wspierany przez rozbudowę mocy produkcyjnych w istniejących zakładach segmentów Gas Services i Grid Technologies. Oba segmenty odnotowały najwyższe kwartalne przychody w historii.

Zamówienia grupy wzrosły o 18,8%. Największy wzrost odnotował segment Gas Services — o 45,9%, podczas gdy zamówienia w Grid Technologies zwiększyły się o 14,5%. W USA wolumen zamówień Siemens Energy na poziomie grupy wzrósł o 70,8%.

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Wyniki Siemens Gamesa

Stosunek wartości zamówień do przychodów wyniósł 1,54, a globalny portfel zamówień osiągnął rekordowe 164 mld euro. Marża zysku spółki wzrosła ponad dwukrotnie, do 12,4%. Siemens Energy poinformował o zamiarze osiągnięcia marży na poziomie 20–22% do 2030 roku oraz zwiększania przychodów o 12–14% rocznie do końca dekady.

Dział energetyki wiatrowej Siemens Gamesa zakończył rok nieznacznie powyżej progu rentowności po kilku latach strat i restrukturyzacji. Zysk przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniósł 8 mln euro wobec straty 1,4 mld euro w roku obrotowym 2025.

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