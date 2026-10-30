W Australii specjalna wysłanniczka rządu federalnego ds. zwalczania antysemityzmu Jillian Segal zaproponowała przekazanie części funkcji nadzorczych wobec ABC i SBS zewnętrznemu niezależnemu rzecznikowi. Informuje o tym The Guardian, powołując się na zaktualizowany plan priorytetów ASECA, opublikowany w piątek.

W planie Segal wskazała, że relacjonowanie wojny w Gazie oraz innych tematów związanych z Izraelem i Bliskim Wschodem powinno zostać poddane bardziej szczegółowej analizie i niezależnej kontroli. Powołała się na obawy dotyczące, zdaniem krytyków, subiektywnego, niedokładnego i nieproporcjonalnego przedstawiania tych kwestii.

Propozycja zewnętrznego nadzoru

Dokument przewiduje, że grupa powołana przez rząd mogłaby przeanalizować wcześniejsze materiały ABC i SBS. Rządowi proponuje się również rozważenie przekazania uprawnień rzeczników obu nadawców zewnętrznemu niezależnemu rzecznikowi, według modelu stosowanego w telekomunikacji i usługach bankowych.

Według Segal otrzymała ona liczne zgłoszenia od australijskiej społeczności żydowskiej dotyczące materiałów ABC i SBS, które są tam postrzegane jako nieproporcjonalne, wprowadzające w błąd lub niedokładne. Część przedstawicieli społeczności, jak powiedziała, dostrzega związek między, ich zdaniem, jednostronnym relacjonowaniem a negatywnym lub wrogim nastawieniem do osób wspierających Izrael lub mu współczujących. ABC i SBS wcześniej odrzuciły wezwania do zewnętrznego nadzoru.

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Propozycje dla instytucji artystycznych i uniwersytetów

Zaktualizowany plan proponuje również umożliwienie finansowanym przez państwo organizacjom artystycznym ustanawiania obowiązkowych warunków dla artystów i wstrzymywania finansowania grantowego, jeśli propagują antysemityzm. Wszystkim organizacjom artystycznym — prywatnym i publicznym — proponuje się opracowanie zasad korzystania z obiektów, festiwali i scen, w tym dotyczących osobistego politycznego lub ideologicznego aktywizmu artystów poza deklarowanym programem.

W odniesieniu do uniwersytetów Segal proponuje umożliwienie instytucjom grantowym nakładania obowiązkowych warunków na naukowców, w tym wstrzymywania finansowania w przypadkach antysemickich wypowiedzi lub działań. Podkreśliła, że propozycje te nie mają na celu tłumienia krytyki Izraela.

Podczas przesłuchań w Senacie Segal wyrażała również zaniepokojenie tonem i częstotliwością materiałów ABC o Gazie. Krytykowała SBS za wykorzystywanie danych Ministerstwa Zdrowia Gazy dotyczących liczby ofiar śmiertelnych, twierdząc, że liczby te nie rozróżniają cywilów i kombatantów oraz są zawyżone. Jednocześnie rzecznik sekretarza generalnego ONZ oświadczył, że Organizacja często powołuje się na dane tego resortu, a niezależna weryfikacja części danych nie wykazała istotnych rozbieżności.

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