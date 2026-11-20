Irackie siły rządowe 20 listopada weszły do rejonu Dżurf as-Sachr na południe od Bagdadu, gdzie od ponad dziesięciu lat obecne jest proirańskie ugrupowanie Kataib Hezbollah. Jak podaje Channel NewsAsia, strony osiągnęły kompromis, który miał zapobiec bezpośredniemu starciu.

Wejście jednostek rządowych

Korespondent AFP zobaczył, jak policjanci przeszli przez pierwszy punkt kontrolny Kataib Hezbollah, gdzie pozostawali bojownicy ugrupowania. Irackie media państwowe poinformowały, że połączone siły rozpoczęły wejście do rejonu, nazywanego również Dżurf an-Nasr, w celu relokacji.

Według rządu do rejonu skierowano jednostkę armii, policję federalną, policję energetyczną oraz dwie jednostki Haszd asz-Szabi. Jest to sojusz ugrupowań zintegrowany z regularnymi siłami zbrojnymi Iraku, do którego należą również brygady grup proirańskich. Jeden z rozmówców AFP oświadczył, że rozmieszczenie jednostek Haszd asz-Szabi było kluczowym elementem kompromisu.

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Spór o rejon

Premier Iraku Ali al-Zaidi w tym tygodniu wyznaczył Kataib Hezbollah termin opuszczenia Dżurf as-Sachr. Rząd oświadczył, że w rejonie dochodziło do przemytu ropy, jednak ugrupowanie temu zaprzeczyło. Przedstawiciel Kataib Hezbollah powiedział jednocześnie AFP, że formacja nie opuści Dżurf as-Sachr.

W tle sporu irański dowódca Esmail Kaʻani odwiedził Irak i spotkał się z urzędnikami, w tym z Alim al-Zaidim oraz liderem Kataib Hezbollah. Trzy irackie źródła, w tym dwóch przedstawicieli proirańskich formacji, przekazały AFP, że Kaʻani pomógł zmniejszyć napięcie. Dwóch z nich twierdziło, że uzyskał on miesięczny termin na uregulowanie kwestii.

Terytorium strategiczne

Dżurf as-Sachr składa się głównie z opuszczonych wsi i terenów rolniczych, ale przekształcił się w strefę zmilitaryzowaną. Według AFP w rejonie prawdopodobnie znajdują się bazy, składy broni i warsztaty związane z rakietami oraz dronami. Rejon ma strategiczne znaczenie ze względu na bliskość Bagdadu i szyickiego świętego miasta Karbali.

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