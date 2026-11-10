Wspierane przez rząd Jemenu Siły Tarczy Narodu poinformowały o zakrojonej na szeroką skalę niespodziewanej ofensywie na pozycje Huti w prowincji Lahidż. Według formacji podczas operacji na froncie Al-Muhawala w dystrykcie Al-Mudaraba wa Ras al-Ara dziesiątki bojowników Huti zginęły lub zostały ranne, a inni opuścili swoje pozycje. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

Ofensywa w Lahidżu

Siły Tarczy Narodu przekazały, że w ofensywie uczestniczyły jednostki trzeciej, czwartej, piątej i szóstej brygady pierwszej dywizji. Siły rządowe oświadczyły również, że przejęły kontrolę nad frontem Kahbub w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab, oraz opublikowały nagranie, które, jak twierdzą, pokazuje rozmieszczenie żołnierzy w górzystym terenie.

Czwarty Region Wojskowy osobno poinformował o uderzeniu w wojskowy pojazd Huti na froncie Al-Makatira w Lahidżu. Według tych danych pojazd przewoził zaopatrzenie polowe i sprzęt.

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Walki i ofiary wśród ludności cywilnej

W prowincji Taizz wojska rządowe oświadczyły, że przy wsparciu Ludowego Ruchu Oporu odpierają ataki Huti na kilku kierunkach. Według państwowej agencji SABA w niedzielę ostrzał Huti trafił w ambulans w rejonie Al-Awat: zginęli przewożony ranny i jego ojciec, a członek załogi został ranny.

Wspólny Komitet Medycznej Pomocy Doraźnej w Taizzie potępił ostrzał karetek pogotowia i personelu medycznego. Według komitetu był to trzeci atak na karetki od początku ostatniej fazy walk; wcześniejsze informacje wskazywały również na ostrzelanie innego pojazdu w tym rejonie.

Według SABA kolejnych dziewięciu cywilów, w tym dwoje dzieci i dwie kobiety, odniosło obrażenia w wyniku ostrzałów, strzelaniny i ataków snajperskich w kilku rejonach Taizzu. Rzecznik Huti Jahja Saree oświadczył jednocześnie, że obszary kontrolowane przez ugrupowanie zostały w ciągu poprzednich 24 godzin poddane 91 nalotom w kilku prowincjach Jemenu.

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