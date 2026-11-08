Sudańskie Siły Szybkiego Wsparcia oraz ich sojusznicy oświadczyli, że zajęli miasto Makdża w stanie Nil Błękitny w południowo-wschodnim Sudanie. Według Asharq Al-Awsat ugrupowanie poinformowało o zdobyciu miasta po ustanowieniu kontroli nad Sali, Al-Keili i Bakori.

Twierdzenia te nie zostały niezależnie potwierdzone. Władze stanu Nil Błękitny przyznały, że w niektórych rejonach dochodzi do zmian w rozmieszczeniu wojsk i kontroli nad terytoriami, jednak nie potwierdziły bezpośrednio wejścia sił sojuszu do Makdży. Armia sudańska również nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła utracie miasta.

Oświadczenia stron w sprawie Makdży

Sojusz Tasis, do którego należą Siły Szybkiego Wsparcia i Sudański Ruch Wyzwolenia Ludowego — Północ, opublikował nagranie wideo, na którym w Makdży widoczni są bojownicy tych formacji oraz powiązane z Siłami Szybkiego Wsparcia siły paramilitarne Al-Bisziego.

Platformy społecznościowe popierające armię twierdziły, że w chwili wejścia sił sojuszniczych w mieście nie było wojskowych, a jednostki armii miały rzekomo opuścić ten obszar około trzy miesiące wcześniej. Nazwały rozpowszechniane nagrania elementem wojny informacyjnej.

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Makdża znajduje się na obszarze Bau w południowo-zachodniej części stanu Nil Błękitny, około 90 kilometrów od jego centrum administracyjnego, Ed-Damazinu. 20 września lokalny urzędnik przekazał agencji Anadolu, że armia i siły sojusznicze odparły atak Sił Szybkiego Wsparcia oraz Sudańskiego Ruchu Wyzwolenia Ludowego — Północ na Makdżę i Madę.

Doniesienia o zestrzelonych dronach

Oddzielnie armia sudańska oświadczyła, że jej obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rano 8 listopada wrogi dron FH-95 nad obszarem Ayal-Bahit w stanie Kordofan Zachodni. Nie wskazano operatora drona.

Siły Szybkiego Wsparcia z kolei poinformowały o rzekomym zestrzeleniu drona Bayraktar Akıncı należącego do armii sudańskiej nad frontem w stanie Nil Błękitny. Obu twierdzeń o zestrzelonych dronach również nie udało się niezależnie zweryfikować, a opublikowane przez ugrupowanie zdjęcia szczątków nie pozwoliły ustalić typu aparatu ani czasu i miejsca jego upadku.

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