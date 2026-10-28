Amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie są gotowe rozpocząć zakrojone na szeroką skalę operacje wojskowe przeciwko Iranowi w ciągu 96 godzin od wydania odpowiedniego rozkazu przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Poinformowała o tym NDTV, powołując się na CNN i dwóch amerykańskich urzędników. Według nich w regionie rozmieszczono już wystarczające siły do przeprowadzenia operacji, jednak Trump nie podjął jeszcze decyzji w sprawie nowej ofensywy.

Możliwe cele

Według CNN dowództwo wojskowe przygotowuje się do operacji, które mogą wykraczać poza ograniczone uderzenia na irańskie radary, wyrzutnie rakiet i inne obiekty wojskowe. Centralne Dowództwo USA i Pentagon opracowują szerszą listę potencjalnych celów, obejmującą irańską infrastrukturę energetyczną, obiekty wojskowe i instalacje nuklearne.

Obecni i byli amerykańscy urzędnicy zaznajomieni z planowaniem wojskowym uważają, że decyzja o nowych uderzeniach może zostać podjęta do końca roku. Jednocześnie za bardziej prawdopodobny czas na taką decyzję uznają okres po wyborach połówkowych w USA. Przedstawiciel Pentagonu powiedział CNN, że resort opracowuje i realizuje warianty wojskowe, których wykonanie nakazuje prezydent.

Ryzyko odpowiedzi Iranu i Hutich

Amerykańskie oceny wywiadowcze wskazują na obawy dotyczące możliwej odpowiedzi Iranu i jemeńskich Hutich w przypadku nowej fali ataków ze strony USA i Izraela. Źródła zaznajomione z takimi ocenami powiedziały CNN, że Teheran i Huti poważnie traktują możliwość wznowienia amerykańskich uderzeń.

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Jeśli Iran stanie się celem, Teheran i Huti mogą szybko odpowiedzieć uderzeniami na amerykański personel i obiekty w regionie, a taka odpowiedź potencjalnie może wykraczać poza Bliski Wschód. Według CNN w memorandum z 23 października dyrektora Wywiadu Narodowego USA Jaya Claytona do sekretarza stanu Marco Rubio wskazano, że Iran znacząco zintensyfikował wysiłki na rzecz obierania za cel amerykańskiego personelu, a planowanie takich działań osiągnęło zaawansowane etapy na Bliskim Wschodzie i w niektórych innych państwach.

Stanowisko Izraela

Izrael, według źródeł CNN, przygotowywał się do możliwych nowych uderzeń na Iran i zabiegał o wsparcie USA. Izraelskie źródło twierdziło, że premier Binjamin Netanjahu próbował przekonać Trumpa do przeprowadzenia wspólnej operacji przed wyborami, lecz nie uzyskał zgody. Kancelaria izraelskiego premiera nazwała to twierdzenie fałszywą wiadomością.

Według źródeł Izrael odłożył natychmiastowe plany uderzeń, ale nadal przygotowuje się do możliwej skoordynowanej operacji z Waszyngtonem. Jedną z przyczyn odroczenia miała być potrzeba amerykańskiego wsparcia Izraela w zakresie obrony powietrznej i przeciwrakietowej w razie możliwej odpowiedzi Iranu lub Hutich.

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