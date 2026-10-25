Na marginesie 17. sesji Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej w Armenii siedem krajów otrzymało po 50 tys. dolarów grantów zalążkowych na projekty ochrony przyrody. Finansowanie w ramach mechanizmu Rapid Deployment Mechanism otrzymały Kostaryka, Meksyk, Nigeria, Nepal, Zambia, Rwanda i Kenia, informuje Premium Times Nigeria.

Wsparcie celu 30×30

Granty przyznała Koalicja Wysokich Ambicji dla Przyrody i Ludzi. Środki mają pomóc krajom w realizacji celu 30×30 — ochrony co najmniej 30% lądów i mórz do 2030 roku. Mechanizm Rapid Deployment Mechanism przewiduje niewielkie, elastyczne granty, które mają pokryć początkowe potrzeby projektów i przyciągnąć finansowanie na większą skalę.

Nigeria otrzymała grant na projekt mający wzmocnić łączność ekologiczną, rozwijać lądowe i morskie inne skuteczne obszarowe środki ochrony oraz oceniać skuteczność zarządzania obszarami chronionymi. Projekt zrealizuje Nigeryjska Fundacja Ochrony Przyrody.

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Projekty siedmiu państw

Według fundacji, we współpracy z federalnym Ministerstwem Środowiska będzie ona zapewniać rządowi Nigerii wsparcie naukowe i techniczne. Projekt zakłada identyfikację, mapowanie i opis priorytetowych lądowych i morskich innych skutecznych obszarowych środków ochrony, ocenę zarządzania obszarami chronionymi oraz opracowanie krajowego systemu oceny skuteczności zarządzania.

Przedstawicielka Nigerii przy Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej, Sikeade Egbuwalo, oświadczyła, że wsparcie pomoże również rozwiązać problem fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Kostaryka wykorzysta środki na poprawę zarządzania Parkiem Narodowym Wyspy Kokosowej, a Meksyk — na stworzenie podwodnych akustycznych danych bazowych i zarządzanie morskimi obszarami chronionymi.

Projekty Nepalu, Zambii, Rwandy i Kenii dotyczą uznawania innych skutecznych obszarowych środków ochrony, inwentaryzacji terenów podmokłych, łączności ekologicznej oraz ochrony ekosystemów morskich z udziałem lokalnych społeczności. Przedstawiciel Kenii nie mógł być obecny na ceremonii wręczenia nagród.

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