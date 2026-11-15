Modele komputerowe wskazują, że pola magnetyczne Urana i Neptuna mogą zmieniać swoje nachylenie o dziesiątki stopni w ciągu kilku dekad. Badacze wiążą niezwykły kształt i znaczne nachylenie tych pól ze zmianą przewodnictwa elektrycznego materii w głębokich wnętrzach lodowych olbrzymów, podaje ScienceDaily.

Wyniki pracy, opublikowanej w czasopiśmie Communications Physics, uzyskała grupa naukowców z University of Texas at Austin we współpracy z kolegami z University of California w Los Angeles, Imperial College London i Northumbria University.

Przewodnictwo elektryczne we wnętrzach planet

Pole magnetyczne planety tworzy proces dynama: ruch cieczy przewodzącej prąd elektryczny we wnętrzu generuje siły magnetyczne. Na Ziemi proces ten zachodzi w ciekłym jądrze zewnętrznym, a oś magnetyczna jest odchylona od osi obrotu o około 11 stopni.

Natomiast dipol magnetyczny Urana jest nachylony o 59 stopni, a Neptuna — o 47 stopni. Obie planety są około cztery razy szersze od Ziemi. Według szacunków naukowców ich wnętrza zawierają wodór, hel, wodę, amoniak, metan i materię skalistą, jednak dokładny skład nadal nie jest znany.

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Autorzy modelowali różne warianty wewnętrznej budowy planet, uwzględniając ruch cieczy, zmiany temperatury i oddziaływanie sił magnetycznych. Według ich założenia materia staje się bardziej przewodząca elektrycznie wraz z głębokością: przy ekstremalnym ciśnieniu i temperaturze cząsteczki wody mogą rozpadać się na jony zdolne do przenoszenia prądu elektrycznego.

Obserwacje zórz polarnych

W niektórych scenariuszach symulacji nachylenie osi magnetycznej lodowych olbrzymów zmieniało się o dziesiątki stopni w ciągu zaledwie kilku dekad. Oznacza to, że pola Urana i Neptuna mogą obecnie znacząco różnić się od tych, które zarejestrowała sonda Voyager 2 podczas przelotów obok planet w latach 80. XX wieku.

Wniosek ten jest na razie prognozą modeli, a nie potwierdzoną obserwacją. Naukowcy analizują zdjęcia Urana i Neptuna w podczerwieni, wykonane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Szczególną uwagę poświęcają zorzom polarnym i strukturze jonosfery, ponieważ zjawiska te są związane z aktywnością magnetyczną planet. Dane te mają następnie zostać porównane z pomiarami Voyagera 2 oraz wynikami nowych symulacji.

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