Kim Aris, syn byłej przywódczyni Mjanmy Aung San Suu Kyi, poinformował, że 22 października po raz pierwszy od ponad pięciu lat rozmawiał z matką. Według władz Mjanmy Aung San Suu Kyi od wojskowego zamachu stanu w 2021 roku przebywa w areszcie domowym w stolicy kraju, Naypyidaw.

Rozmowa po izolacji

Aris przekazał na Facebooku, że wreszcie mógł porozmawiać z matką i ponownie usłyszeć jej głos. Zaznaczył, że ma to dla niego ogromne znaczenie.

Według Channel NewsAsia, Aris mieszka w Wielkiej Brytanii. Agencji AFP nie udało się od razu skontaktować z nim, a sposób, w jaki doszło do rozmowy, nie został sprecyzowany.

Do wpisu dołączył zdjęcia, na których prawdopodobnie stoi w pobliżu ambasady Mjanmy w Londynie. Aris podziękował ludziom, którzy wspierali jego i jego matkę, oraz podkreślił, że jedna rozmowa nie oznacza regularnego dostępu rodziny do Aung San Suu Kyi.

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Areszt domowy w Naypyidaw

Wojsko Mjanmy przetrzymywało Aung San Suu Kyi w niemal całkowitej izolacji po przewrocie z lutego 2021 roku, który zakończył dziesięcioletni okres ograniczonych zmian demokratycznych w kraju. W 1991 roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za wysiłki na rzecz ustanowienia demokracji w Mjanmie.

Władze Mjanmy informowały, że w kwietniu Aung San Suu Kyi została przeniesiona z więzienia w Naypyidaw do aresztu domowego. W sierpniu opublikowały zdjęcia spotkania byłej przywódczyni z przedstawicielem Czerwonego Krzyża.

W tym tygodniu władze oświadczyły również, że Aung San Suu Kyi otrzymała przesyłkę od króla Wielkiej Brytanii Karola III, zawierającą dwie książki o glebach oraz zapieczętowaną wiadomość dyplomatyczną. Pałac Buckingham nie komentował treści tej wiadomości.

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