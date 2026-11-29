W Genewie pretendent do tytułu Javokhir Sindarow pokonał urzędującego mistrza świata Dommaraju Gukesha w piątej partii meczu o szachową koronę. Po czterech remisach Sindarow wykorzystał błąd rywala w końcówce i objął prowadzenie w meczu 3:2, donosi Der Spiegel.

Błąd w końcówce

Sindarow grał białymi i wybrał otwarcie Réti z atakiem królewsko-indyjskim. W dwóch poprzednich partiach, w których pretendent miał białe figury, Gukesh stosował obronę berlińską i dwukrotnie doprowadził do remisu. Nowy wybór debiutu nie pozwolił mistrzowi świata zastosować tego wariantu.

Po debiucie Sindarow miał nieco lepszą pozycję i więcej czasu do namysłu. Jednak w grze środkowej Gukesh skomplikował sytuację, a pretendent przez niedokładności stracił niewielką przewagę. Szachiści przeszli do równej końcówki z hetmanami i wieżami.

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Wynik meczu

W niedoczasie Gukesh zaproponował wymianę hetmanów, która okazała się poważnym błędem. Sindarow zgodził się na wymianę i uzyskał znaczną przewagę: stworzył groźbę przeprowadzenia pionka na ostatnią linię i promocji na hetmana. Gukesh nie zdołał temu zapobiec i poddał się w beznadziejnej pozycji.

Po partii Sindarow nazwał grę bardzo trudną i zaznaczył, że po błędzie rywala był całkowicie pewny zwycięstwa. Gukesh przyznał, że popełnił błąd w niedoczasie. Mistrzem świata zostanie szachista, który jako pierwszy zdobędzie 7,5 punktu. Szósta partia odbędzie się w poniedziałek, a Gukesh zagra białymi figurami.

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