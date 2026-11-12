Cindy Holscher ma wygrać wybory na gubernatora Kansas — The Hill

W USA demokratycznej senatorce stanowej Cindy Holscher prognozuje się zwycięstwo w wyborach na gubernatora Kansas. Według Decision Desk HQ utrzyma ona urząd gubernatora w rękach Partii Demokratycznej i, jeśli wynik zostanie potwierdzony, zastąpi Laurę Kelly, która nie mogła ubiegać się o kolejną kadencję.

Jak informuje The Hill, Holscher wyprzedziła przewodniczącego Senatu Kansas, republikanina Tya Mastersona, którego poparł prezydent Donald Trump. Według danych ze środowego popołudnia Holscher uzyskała nieco ponad 50% głosów, podczas gdy Masterson — 49,6%.

Wybory w stanie z przewagą Trumpa

Prognozowane zwycięstwo Holscher przedłuży kontrolę demokratów nad urzędem gubernatora w stanie, w którym Trump wygrał w 2024 roku przewagą około 16 punktów procentowych. Kansas wielokrotnie wybierało demokratycznych gubernatorów; w szczególności Kelly wygrywała zacięte wybory w 2018 i 2022 roku.

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Wolny urząd gubernatora był uznawany za jedną z najlepszych szans republikanów na zdobycie stanowiska gubernatora w tym roku. Tydzień przed głosowaniem Cook Political Report zmienił ocenę wyścigu z „przewaga republikanów” na „nierozstrzygnięte”.

Kampania Holscher

Przed wyborami Decision Desk HQ oceniało szanse Mastersona na zwycięstwo na 65%. W średniej sondaży tej organizacji wyprzedzał on Holscher wynikiem 48% do 46,5%.

W prawyborach Holscher, którą publikacja nazywa bardziej progresywną kandydatką, pokonała senatora stanowego Ethana Corsona. Popierali go Kelly oraz była gubernator Kansas Kathleen Sebelius. Podczas kampanii powszechnej Holscher krytykowała Mastersona za budowę centrów danych, wzywała do wprowadzenia moratorium na takie projekty, a także opowiadała się za rozszerzeniem Medicaid i zwiększeniem finansowania edukacji specjalnej.

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