W Singapurze 31-letni mężczyzna, który pracował z młodzieżą w ośrodku tymczasowej opieki i oceny, został skazany na dwa i pół roku więzienia za seksualne wykorzystanie 15-letniej byłej mieszkanki placówki. Przyznał się do trzech zarzutów penetracji seksualnej wobec osoby nieletniej, a sąd uwzględnił przy wymierzaniu kary kolejnych pięć przypadków. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Relacja po przeniesieniu dziewczyny

W czasie popełnienia przestępstw mężczyzna miał 27 lat. Od kwietnia 2021 roku pracował w placówce zapewniającej tymczasową opiekę dzieciom i młodzieży potrzebującym ochrony. Dziewczyna trafiła tam po zgłoszeniu przemocy domowej, której była ofiarą.

Mężczyzna odpowiadał za mieszkańców płci męskiej, jednak znał dziewczynę ze wspólnych gier wychowanków z udziałem pracowników. W lutym 2022 roku została przeniesiona do innej placówki. Przed wyjazdem wręczyła mu pożegnalną kartkę ze swoimi danymi kontaktowymi, ponieważ darzyła go sympatią.

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W marcu 2022 roku mężczyzna skontaktował się z nią, choć wiedział, że nie powinien kontaktować się z obecnymi ani byłymi mieszkańcami ośrodka. W następnym miesiącu odebrał dziewczynę ze szkoły, a później zaproponował jej związek. Następnie wielokrotnie się spotykali, a mężczyzna dopuszczał się wobec niej czynów seksualnych. O związku dowiedziano się po tym, jak pracownik placówki, do której przeniesiono dziewczynę, zwrócił uwagę na jej ubranie. Mężczyzna później zrezygnował z pracy.

Stanowiska stron w sądzie

Podczas rozprawy mężczyzna, który nie miał adwokata, oświadczył, że rzekomo sam był ofiarą i doświadczał psychologicznej manipulacji ze strony dziewczyny. Twierdził, że to ona inicjowała rozmowy o charakterze seksualnym, a on próbował być „fajnym chłopakiem”.

Prokurator Yohanes Ng oświadczył, że skazany wykorzystał sympatię ofiary i wywierał na nią presję, nakłaniając ją do różnych czynności seksualnych. Sędzia Lee Lit Cheng zaznaczyła, że mężczyzna wiedział o podatności dziewczyny na krzywdę, lecz jako dojrzały dorosły nie powinien był kontaktować się z nią ani rozpoczynać relacji, która później nabrała charakteru seksualnego. Sędzia zgodziła się również, że jego wyjaśnienia świadczyły o braku skruchy i świadomości popełnionego czynu.

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