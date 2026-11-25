Singapur i Japonia uzgodniły rozwijanie wspólnych ćwiczeń marynarki wojennej Singapan oraz ich regularne przeprowadzanie. Strony rozważą również możliwość zorganizowania ćwiczeń z ratownictwa okrętów podwodnych. Porozumienia osiągnięto podczas spotkania ministra obrony Singapuru Chana Chun Singa z ministrem obrony Japonii Koizumim Shinjirō w Tokio.

Pierwsze ćwiczenia odbyły się w sierpniu

Pierwsze dwustronne ćwiczenia Singapan odbyły się pod koniec sierpnia na wodach w pobliżu Japonii, na Oceanie Spokojnym, informuje Channel NewsAsia. Marynarka Wojenna Singapuru i Japońskie Morskie Siły Samoobrony wymieniały personel między okrętami, ćwiczyły zadania związane z prowadzeniem działań bojowych środkami konwencjonalnymi i planowaniem operacji oraz odwiedzały swoje okręty w porcie.

We wspólnym oświadczeniu zaznaczono, że ministrowie potwierdzili zamiar wzmacniania współdziałania między siłami morskimi obu krajów. Planują także rozwijać inicjatywy dotyczące wymiany informacji i współpracy w celu wzmocnienia bezpieczeństwa morskiego.

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Bezpieczeństwo morskie i współpraca z ASEAN

Chan Chun Sing i Koizumi Shinjirō omówili regionalną sytuację bezpieczeństwa, dwustronną współpracę obronną oraz znaczenie otwartych szlaków morskich dla obu państw. Ministrowie zadeklarowali wspólne zainteresowanie pokojem i stabilnością w regionie, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego, a także uzgodnili łączenie wiedzy i technologii w odpowiedzi na wspólne wyzwania.

Spotkanie odbyło się w związku z 60. rocznicą stosunków dyplomatycznych między krajami. Strony omówiły również współpracę Japonii ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Singapur będzie przewodniczyć ASEAN w 2027 roku, a Japonia oświadczyła, że zamierza w pełni wspierać prace Spotkania Ministrów Obrony ASEAN oraz jego formatu z państwami partnerskimi.

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