Singapur i Malezja od 16 listopada 2026 roku zwiększą limit licencjonowanych transgranicznych taksówek z 300 do 500 dla każdego kraju. Decyzję podjęto w celu poprawy połączeń transportowych między dwoma państwami, podaje Channel NewsAsia.

Tysiąc licencjonowanych taksówek

Po rozszerzeniu program Cross-Border Taxi Scheme będzie mógł objąć łącznie do 1 000 licencjonowanych transgranicznych taksówek, zamiast obecnego łącznego limitu 600 pojazdów. O zmianach 6 listopada poinformowały we wspólnym oświadczeniu Ministerstwo Transportu Singapuru i Ministerstwo Transportu Malezji.

Ministerstwa oświadczyły, że pasażerowie i kierowcy będą mieli więcej możliwości podróżowania między krajami, a także wygodniejsze warunki korzystania z transportu.

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Nowe usługi zamawiania przejazdów

Do programu dołączą również dwaj dodatkowi operatorzy: singapurski CDG Zig i malezyjski Kumpool. Będą działać obok GrabCar, dzięki czemu liczba licencjonowanych usług zamawiania przejazdów w ramach programu wzrośnie do trzech.

Nowości są kontynuacją zmian wprowadzonych w maju. Wówczas władze dodały wyznaczone miejsca odbioru dla zamówionych samochodów, wprowadziły bardziej elastyczne zasady wysadzania pasażerów oraz zaostrzyły działania przeciwko nielegalnym przejazdom krajowym. Zgodnie ze zaktualizowanym programem pasażerowie mogą być wysadzani w dowolnym miejscu w Singapurze, a w Malezji — w wyznaczonych strefach Johor Bahru, Iskandar Puteri, Forest City, Kulai i Senai.

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