Monetarny Urząd Singapuru i Bundesbank pomyślnie przetestowały mechanizm transgranicznych rozliczeń między euro a dolarem singapurskim. W teście Project Simbolon wykorzystano hurtowe cyfrowe waluty banków centralnych; uczestniczyły w nim również banki DBS i Deutsche Bank, a dostawcą technologii była firma Partior.

Rozliczenia bez wspólnej platformy

Jak podaje CoinDesk, test miał ograniczyć ryzyko rozliczeniowe — sytuację, w której bank przekazuje jedną walutę, ale nie otrzymuje innej. Według Banku Rozrachunków Międzynarodowych około 10% codziennych transakcji walutowych, czyli około 1,4 bln dolarów, odbywa się za pośrednictwem procesów, które stwarzają takie ryzyko dla banków.

W ramach projektu systemy banków centralnych działały na oddzielnych tokenizowanych rejestrach. Do koordynowania płatności między nimi zastosowano dowody z wiedzą zerową — metodę kryptograficzną, która pozwala zweryfikować informacje bez dostępu do ich danych źródłowych. Każdy rejestr mógł upewnić się, że druga część transakcji została zablokowana, dlatego żadna z walut nie mogła zakończyć rozliczenia niezależnie od drugiej.

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Ograniczenia obecnego systemu

Transakcje w euro i dolarze singapurskim mogą już być zabezpieczane przez system bankowy, który jednocześnie finalizuje obie części transakcji. Jest on jednak dostępny tylko w około pięciogodzinnym dziennym oknie, gdy systemy płatnicze obu banków centralnych działają równocześnie. Project Simbolon sprawdzał, czy rejestry banków centralnych będą mogły zapewnić taki mechanizm przy różnych godzinach działania systemów oraz bez wspólnej platformy lub zaufanego pośrednika.

Singapur jest trzecim największym centrum walutowym na świecie: w kwietniu 2025 roku codziennie handlowano tam walutami o wartości 1,49 bln dolarów, w tym około 203 mld dolarów przypadało na transakcje z udziałem euro. Banki centralne zaznaczyły, że szersze zastosowanie testowanego mechanizmu wymaga oceny wymogów prawnych, regulacyjnych i operacyjnych, a także zasad zarządzania. Pełny raport o projekcie ma zostać opublikowany w środę.

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