W Singapurze Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu podniosło prognozę wzrostu produktu krajowego brutto kraju w 2026 roku do około 6%. Poprzednia ocena zakładała wzrost o 4,5–5,5%. Jako powód rewizji prognozy resort wskazał wysoki światowy popyt związany z rozwojem sztucznej inteligencji, informuje Channel NewsAsia.

Dane za trzeci kwartał

W trzecim kwartale 2026 roku gospodarka Singapuru wzrosła o 6,1% rok do roku. To więcej niż wynosiła wstępna ocena na poziomie 5,4%, ale mniej niż w drugim kwartale, gdy wzrost wyniósł 6,4%.

Po uwzględnieniu wahań sezonowych PKB w lipcu–wrześniu wzrósł o 1,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem, po wzroście o 1,8% w drugim kwartale. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku gospodarka zwiększyła się o 6,2% rok do roku.

Głównymi czynnikami wzrostu w trzecim kwartale były handel hurtowy, produkcja, a także sektor finansowy i ubezpieczeniowy. Popyt związany z AI wsparł sprzedaż maszyn, sprzętu i komponentów w handlu hurtowym, a także produkcję elektroniki i inżynierię precyzyjną.

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Jednocześnie handel detaliczny i lokale gastronomiczne odnotowały spadek. Ministerstwo powiązało to w szczególności ze wzrostem wydatków mieszkańców kraju za granicą w związku z aktywniejszą turystyką wyjazdową.

Oczekiwania na 2027 rok

Na 2027 rok ministerstwo prognozuje spowolnienie wzrostu PKB Singapuru do 2,5–4,5%. Resort oczekuje osłabienia tempa wzrostu u większości kluczowych partnerów handlowych kraju oraz wolniejszego wzrostu nowych inwestycji w AI po wysokich poziomach z 2026 roku.

Wśród zagrożeń dla światowej gospodarki ministerstwo wymienia możliwą korektę na rynkach finansowych z powodu wątpliwości co do trwałości globalnego cyklu AI, dalszą eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz ponowny wzrost cen energii. Czynniki te mogą zwiększyć presję inflacyjną i doprowadzić do zaostrzenia globalnych warunków finansowych.

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