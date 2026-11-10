W Singapurze władze planują przeznaczyć około 25 mln S$, czyli 19,6 mln USD, na nowy poziom wsparcia grantowego dla pracodawców, którzy tworzą miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami o umiarkowanych potrzebach wsparcia. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na oświadczenie ministra zdrowia i ministra koordynującego ds. polityki społecznej Onga Ye Kunga.

Nowy poziom grantów

Środki będą przyznawane w ramach nowego poziomu grantu Enabling Employment Grant o nazwie S-EEG, gdzie litera S oznacza stronger support — silniejsze wsparcie. Finansowanie jest przeznaczone dla przedsiębiorstw zatrudniających znaczną liczbę osób z niepełnosprawnościami, które potrzebują umiarkowanego wsparcia.

Na pierwszym etapie planuje się przeznaczyć na S-EEG około 25 mln S$. Singapurska krajowa agencja ds. niepełnosprawności SG Enable ma ogłosić pierwszy nabór wniosków do końca 2026 roku. Według Onga Ye Kunga wdrożenie programu powinno pomóc lepiej określić, jakiego wsparcia potrzebują pracodawcy, aby zapewnić trwałe zatrudnienie osobom z niepełnosprawnościami.

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Minister zaznaczył, że firmy mogą ponosić dodatkowe koszty związane z przeprojektowaniem miejsc pracy, szkoleniami, dostosowaniem biur, a także ze zwiększonym nadzorem lub profesjonalnym wsparciem pracowników. W pierwszej połowie 2027 roku rząd planuje połączyć obecne granty dla pracodawców w jeden Enabling Employment Grant, który pomoże pokrywać koszty, w tym przeprojektowania miejsc pracy i szkoleń.

Cel na 2030 rok

Obecnie w Singapurze zatrudniona jest nieco ponad jedna trzecia osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym. Rząd stawia sobie za cel zwiększenie tego wskaźnika do 40% do 2030 roku.

Osobno władze rozbudowują sieć dziennych ośrodków aktywności i zakładów pracy chronionej: do 2030 roku powstanie tam 2300 dodatkowych miejsc, co zwiększy łączną pojemność do 5800. Ponadto do 2028 roku SG Enable planuje utworzyć 12 centrów Enabling Services Hubs, które będą łączyć osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z zasobami, programami społecznymi oraz usługami planowania przyszłej opieki.

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