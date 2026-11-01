Urząd Imigracyjny i Kontroli Przejść Granicznych Singapuru (ICA) ostrzegł przed wzmożonym ruchem na przejściach granicznych Woodlands i Tuas na granicy z Malezją podczas długiego weekendu z okazji Deepavali. Zalecenia dotyczą podróży od 6 do 9 listopada.

Zaleca się wybieranie godzin poza szczytem

Podróżnym zalecono wcześniejsze planowanie wyjazdów, sprawdzanie sytuacji na przejściach granicznych przed wyruszeniem w drogę oraz, jeśli to możliwe, przekraczanie granicy wcześnie rano lub późnym wieczorem. Jak podaje Channel NewsAsia, w godzinach największego natężenia należy spodziewać się dłuższego czasu oczekiwania na odprawę imigracyjną.

ICA wyjaśnił, że od 28 lutego wzmocnił kontrole bezpieczeństwa na wszystkich przejściach granicznych ze względu na napiętą globalną sytuację bezpieczeństwa, w tym ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Urząd wezwał również do korzystania z kodów QR generowanych w aplikacji mobilnej MyICA, aby przyspieszyć odprawę.

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Rekordowy ruch we wrześniu

Według ICA stosowanie kodów QR, a także technologii rozpoznawania twarzy dla motocyklistów i pasażerów motocykli zwiększyło przepustowość w godzinach szczytu wyjazdów o ponad 35%. Odpowiada to dodatkowym 7 600 podróżnym na godzinę w porównaniu z poziomem sprzed pandemii w 2019 roku.

Podczas szkolnych wakacji we wrześniu, od 4 do 14 września, przez oba lądowe przejścia graniczne przeszło ponad 6,1 mln osób. Maksymalny dzienny wynik — ponad 599 tys. przekroczeń 4 września — ustanowił rekord i przewyższył poprzedni wynik ponad 598 tys. przekroczeń, odnotowany 19 czerwca 2026 roku. Kierowcy samochodów wyjeżdżający w godzinach szczytu czekali wtedy na odprawę do trzech godzin z powodu korków po stronie Malezji.

ICA przypomniał kierowcom o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, dyscypliny na pasach oraz poleceń funkcjonariuszy. Osoby przyłapane na próbie ominięcia kolejki zostaną skierowane do zawrócenia i ustawienia się na jej końcu. Urząd oświadczył, że podejmie zdecydowane działania wobec osób naruszających przepisy ruchu drogowego oraz tych, które nie wykonują poleceń urzędników.

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