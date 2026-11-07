Singapur 7 listopada zakończy większość działań przeciwdziałających smogowi po trwałej poprawie jakości powietrza. Władze wycofują codzienne zalecenia dotyczące smogu, dystrybucję respiratorów N95, zamykają wyznaczone schronienia przed smogiem i kończą działalność międzyresortowej grupy. Subsydiowane leczenie schorzeń związanych ze smogiem zostanie zakończone 12 listopada.

Jak podaje Channel NewsAsia, epizod ten był dla kraju najgorszy od 2015 roku. Od 4 września do 6 listopada w co najmniej jednym regionie Singapuru odnotowano 38 dni z niezdrowym poziomem jakości powietrza według 24-godzinnego wskaźnika zanieczyszczenia PSI. 18 października wskaźnik w zachodniej części kraju osiągnął 230 — był to najwyższy poziom od 2015 roku.

Smog utrzymywał się ponad 17 dni

Chociaż tegoroczne maksymalne wskaźniki nie przekroczyły poziomów z 2015 roku, smog okazał się bardziej długotrwały. Najdłuższy okres, w którym PSI przekraczał 100 w co najmniej jednym regionie, wyniósł 422 godziny, czyli ponad 17 dni. W 2015 roku taki okres trwał 164 godziny.

Przedłużające się zanieczyszczenie powietrza doprowadziło do odwołania i przełożenia wydarzeń na świeżym powietrzu. Jednocześnie kraj uniknął zamknięcia szkół i wstrzymania dostaw żywności, które zastosowano podczas epizodu w 2015 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Działania dla mieszkańców i firm

Krajowa Agencja Środowiska rozpoczęła 4 września codzienne publikowanie zaleceń dla ludności. Władze zaczęły również przed terminem rozdawać maski N95 grupom wrażliwym po gwałtownym wzroście godzinowych wskaźników drobnego pyłu PM2.5 14 października. Podczas drugiego etapu dystrybucji próg wieku uprawniający do bezpłatnych masek obniżono z 67 do 60 lat.

W październiku Singapur wydał prewencyjne nakazy wobec 10 firm w Indonezji, które mogą być powiązane z pożarami powodującymi smog. Osobno 10 firmom zarejestrowanym w Singapurze wysłano zawiadomienia na podstawie ustawy o transgranicznym zanieczyszczeniu smogiem, wymagając danych o koncesjach na ziemię, powiązaniach korporacyjnych oraz działaniach gaśniczych w Indonezji.

W listopadzie parlament uchwalił zmiany w tej ustawie: maksymalną grzywnę zwiększono dziesięciokrotnie, a właściwym organom przyznano uprawnienia do zatrzymania w Singapurze, aby skuteczniej zapewniać współpracę osób będących przedmiotem zainteresowania śledztw. Jednocześnie eksperci zaznaczyli, że gromadzenie dowodów i pociąganie firm do odpowiedzialności nadal są trudne, ponieważ źródła zanieczyszczeń znajdują się poza Singapurem.

Czytaj nas na