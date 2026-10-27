Singapur rozważa możliwość zaostrzenia obowiązujących przepisów, w tym Ustawy o transgranicznym zanieczyszczeniu smogiem, a także przyjęcia nowych norm w celu reagowania wobec firm, które mogą być powiązane ze smogiem. 27 października poinformowała o tym minister ds. zrównoważonego rozwoju i środowiska Grace Fu, podaje Channel NewsAsia.

Usuwanie luk w egzekwowaniu przepisów

Według Fu celem możliwych zmian jest usunięcie luk w egzekwowaniu przepisów, wzmocnienie odpowiedzialności korporacyjnej oraz rozszerzenie możliwości władz w zakresie badania przypadków transgranicznego smogu i podejmowania zdecydowanych działań. Podkreśliła, że smogowi można zapobiegać, a firmy muszą odpowiadać za wpływ środowiskowy swojej działalności i łańcuchów dostaw.

Minister oświadczyła, że Singapur jest gotowy wykorzystać szerszy zakres instrumentów prawnych, regulacyjnych i ekonomicznych. Jak zaznaczyła, firmy mające interesy w Singapurze mogą podlegać kontroli nie tylko regulatorów, lecz także inwestorów, instytucji finansowych i rynku.

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Zapytania do firm

Singapur już rozpoczął działania w związku z niedawnym smogiem. 19 października Singapurska Rada Środowiska poinformowała o tymczasowych ograniczeniach dotyczących certyfikacji indonezyjskiej firmy papierniczej Asia Pulp & Paper w ramach programu Singapore Green Labelling Scheme. Firma została zobowiązana do codziennego składania raportów dotyczących reagowania na pożary.

23 października singapurska Narodowa Agencja Środowiska po raz pierwszy od wejścia w życie Ustawy o transgranicznym zanieczyszczeniu smogiem wysłała zawiadomienia do 10 zarejestrowanych w kraju firm z żądaniem dokumentów i informacji. Firmy te działają w sektorze oleju palmowego lub leśnictwa oraz mają koncesje na grunty w Indonezji albo są powiązane z przedsiębiorstwami posiadającymi takie koncesje. Agencja zwraca się również o dodatkowe dane do 10 indonezyjskich firm, które otrzymały takie zawiadomienia w poprzednim tygodniu.

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