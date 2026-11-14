Singapur autoryzował projekt węglowy w Rwandzie, który ma rozszerzyć dostęp ludności do bezpiecznej wody pitnej. Jest to pierwsza taka autoryzacja w ramach umowy wdrożeniowej między Singapurem a Rwandą, a także pierwsza spośród sześciu obowiązujących dwustronnych umów Singapuru dotyczących międzynarodowych rynków węglowych, informuje Channel NewsAsia.

300 tysięcy ceramicznych filtrów

Projekt Safe Water Supply Project opracowała firma Climate Bridge International. W jego ramach planowane jest przekazanie gospodarstwom domowym i ośrodkom rozwoju małych dzieci w Rwandzie 300 tysięcy ceramicznych filtrów do wody. Szczególną uwagę poświęcono Prowincji Zachodniej kraju.

Filtry mają umożliwić oczyszczanie wody bez gotowania jej przy użyciu drewna opałowego lub węgla drzewnego. Singapurska Narodowa Agencja Środowiska oświadczyła, że zmniejszy to emisje i zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach związane z takim sposobem oczyszczania wody. Według agencji mniejsze zapotrzebowanie na zbieranie drewna opałowego uwolni również czas na naukę, zarabianie oraz udział w życiu społeczności.

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Oczekiwany efekt klimatyczny

Według danych agencji projekt może objąć około 1,8 miliona osób i ograniczyć emisje o około 780 tysięcy ton ekwiwalentu CO2 w latach 2026–2030. Dystrybucję pierwszych 10 tysięcy filtrów rozpoczęto w czerwcu, a pozostałe mają być stopniowo przekazywane w 2027 roku.

Na etapie B trzystopniowej procedury Singapur i Rwanda mają wydać listy autoryzacyjne. Będą one oznaczały zgodę obu krajów na generowanie kredytów węglowych zgodnie z artykułem 6 porozumienia paryskiego. Jak podała agencja, ponad 20 innych projektów nadal przechodzi ocenę w ramach umowy singapursko-rwandyjskiej.

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