Singapur i Indonezja uzgodniły 27 października w Dżakarcie utworzenie wspólnej grupy roboczej w celu koordynowania działań dotyczących pożarów lasów i terenów, które powodują transgraniczny smog. Grupa będzie wymieniać informacje o firmach, które mogą być powiązane z pożarami, informuje Channel NewsAsia.

Wymiana danych i dowody

O porozumieniu poinformowali na wspólnej konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Singapuru Vivian Balakrishnan i minister spraw zagranicznych Indonezji Armanatha Nasir. Nasir oświadczył, że Indonezja jest gotowa współpracować z Singapurem i innymi stronami, aby pociągnąć winnych do odpowiedzialności.

Jak powiedział, Singapur zaproponował przekazanie danych o firmach powiązanych z pożarami. Grupa robocza połączy wymianę informacji, wywiad finansowy i transgraniczne gromadzenie dowodów. Strony będą również rozważać odzyskiwanie aktywów, tam gdzie będzie to możliwe. Balakrishnan zaznaczył, że mechanizm ma zapewnić ścisłą koordynację działań obu krajów i wywołać efekt odstraszający dla firm.

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Gorąca linia między krajami

Singapur i Indonezja uzgodniły również wzmocnienie komunikacji za pośrednictwem gorącej linii na szczeblu ministerialnym i wysokich urzędników. Nasir wyjaśnił, że kanał ten będzie wykorzystywany do szybkiego rozwiązywania ewentualnych rozbieżności w kwestiach dwustronnych.

Wcześniej władze Singapuru ogłosiły dodatkowe działania w związku z okresami niezdrowej jakości powietrza, które trwają od 4 września. W szczególności Ministerstwo Prawa utworzyło specjalną grupę złożoną z firm prawniczych, audytorskich i śledczych, aby sprawdzić przedsiębiorstwa, które mogły być odpowiedzialne za pożary lub się do nich przyczyniać. Krajowa Agencja Środowiska wysłała także do 10 singapurskich firm zapytania dotyczące dokumentów i informacji — po raz pierwszy od wejścia w życie odpowiedniej ustawy o transgranicznym zanieczyszczeniu smogiem.

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