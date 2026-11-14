Reprezentacja Singapuru zdobyła złoty, srebrny i brązowy medal na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Dakarze w Senegalu. Kraj reprezentowało 14 sportowców w dziewięciu dyscyplinach podczas zawodów trwających od 31 października do 13 listopada 2026 roku, informuje Channel NewsAsia.

Złoto w wushu i srebro w tenisie stołowym

Jedyny złoty medal dla Singapuru 3 listopada zdobyła 16-letnia zawodniczka wushu Ng Chee Ning. Wygrała kobiece łączone zawody taijiquan, uzyskując 18,713 punktu. Był to pierwszy złoty medal Singapuru na Letnich Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich od 2014 roku, a wushu po raz pierwszy znalazło się w programie olimpijskim jako dyscyplina medalowa.

Dwa dni później 16-letnia tenisistka stołowa Loy Min Yi zdobyła srebro w grze pojedynczej kobiet. W półfinale pokonała reprezentantkę Hongkongu Su Tsz Tung 4:2, a w finale przegrała z Chen Min-hsin z Chińskiego Tajpej 2:4. Nagroda ta była drugim medalem Singapuru na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w tenisie stołowym po srebrze Isabelle Li na inauguracyjnych igrzyskach w Singapurze w 2010 roku.

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Pierwszy medal w szermierce

Ostatniego dnia turnieju 17-letni szablista Ashton Au zdobył dla kraju brąz w rywalizacji indywidualnej i został pierwszym singapurskim medalistą Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w szermierce. Rozstawiony z numerem piątym wygrał swoją grupę, a w pojedynku o trzecie miejsce pokonał Gruzina Giorgiego Urushadzego 15:10.

Łuczniczka Tabitha Yeo zajęła czwarte miejsce po porażce w meczu o brąz z Hiszpanką Sandrą Perez Cumbreras 4:6. Lekkoatleta Darien Koh zajął szóste miejsce w finale biegu na 400 metrów przez płotki, uzyskując 52,16 sekundy i ustanawiając singapurski rekord kraju w kategorii do lat 18.

Sekretarz generalny Narodowej Rady Olimpijskiej Singapuru Mark Chay oświadczył, że sportowcy wykazali się determinacją i chęcią rywalizacji z jednymi z najsilniejszych młodych atletów świata, w tym z wyżej notowanymi przeciwnikami. Igrzyska w Dakarze stały się pierwszym olimpijskim wydarzeniem sportowym zorganizowanym na kontynencie afrykańskim.

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