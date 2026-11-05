Singapur uruchomił sieć SG for Humanity, aby pomagać Gazie — Channel NewsAsia
W Singapurze uruchomiono sieć humanitarną SG for Humanity, której celem jest wzmocnienie pomocy dla osób dotkniętych kryzysem w Gazie. Inicjatywa połączy rząd, organizacje humanitarne i społeczność, aby usprawnić dostarczanie pomocy oraz rozszerzyć możliwości wolontariatu i darowizn, podaje Channel NewsAsia.
Czterej pierwsi partnerzy
Ministerstwo Kultury, Społeczności i Młodzieży Singapuru będzie koordynować pracę sieci. Jej pierwszymi partnerami zostały Humanity Matters, Mercy Relief, fundacja Rahmatan Lil Alamin Foundation oraz Singapurski Czerwony Krzyż.
Sieć zaprezentowali pełniący obowiązki ministra ds. muzułmańskich i starszy minister stanu ds. obrony Zaqy Mohamad, minister stanu ds. zagranicznych i wewnętrznych Zhulkarnain Abdul Rahim, a także minister stanu ds. kultury, społeczności i młodzieży oraz transportu Baey Yam Keng.
Jak powiedział Zaqy Mohamad, jednym z zadań SG for Humanity będzie usprawnienie dostarczania pomocy rodzinom i dzieciom, które najbardziej jej potrzebują. Sieć ma także stworzyć więcej możliwości dla medyków i innych specjalistów, aby mogli uczestniczyć w misjach humanitarnych.
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Koordynacja pomocy
Rząd Singapuru planuje pomagać organizacjom współpracować z uznanymi partnerami zagranicznymi oraz uwzględniać wymogi regulacyjne i warunki bezpieczeństwa w krajach prowadzenia działań. Dotyczy to w szczególności współpracy z Egipskim Czerwonym Półksiężycem, Palestyńskim Czerwonym Półksiężycem i agencjami ONZ.
Organizacje uczestniczące zachowają własne programy humanitarne, natomiast sieć będzie wspierać wspólne inicjatywy, wzmacnianie partnerstw zagranicznych, zbiórki funduszy i działalność wolontariacką. Rząd może również koordynować partnerstwa i inicjatywy w Egipcie.
Skala wsparcia
Od października 2023 roku rząd Singapuru, organizacje humanitarne i społeczność przekazały ponad 25 mln dolarów singapurskich pomocy osobom dotkniętym kryzysem humanitarnym w Gazie. Pomoc skierowano na żywność, wsparcie medyczne, czystą wodę, tymczasowe schronienie i edukację.
W 2025 roku rząd przeznaczył 1 mln dolarów singapurskich finansowania początkowego dla czterech organizacji partnerskich. Zaqy Mohamad poinformował również, że w najbliższych tygodniach odwiedzi Egipt, aby zbadać możliwości wzmocnienia humanitarnych więzi Singapuru ze strukturami regionalnymi i międzynarodowymi.