W Singapurze uruchomiono sieć humanitarną SG for Humanity, której celem jest wzmocnienie pomocy dla osób dotkniętych kryzysem w Gazie. Inicjatywa połączy rząd, organizacje humanitarne i społeczność, aby usprawnić dostarczanie pomocy oraz rozszerzyć możliwości wolontariatu i darowizn, podaje Channel NewsAsia.

Czterej pierwsi partnerzy

Ministerstwo Kultury, Społeczności i Młodzieży Singapuru będzie koordynować pracę sieci. Jej pierwszymi partnerami zostały Humanity Matters, Mercy Relief, fundacja Rahmatan Lil Alamin Foundation oraz Singapurski Czerwony Krzyż.

Sieć zaprezentowali pełniący obowiązki ministra ds. muzułmańskich i starszy minister stanu ds. obrony Zaqy Mohamad, minister stanu ds. zagranicznych i wewnętrznych Zhulkarnain Abdul Rahim, a także minister stanu ds. kultury, społeczności i młodzieży oraz transportu Baey Yam Keng.

Jak powiedział Zaqy Mohamad, jednym z zadań SG for Humanity będzie usprawnienie dostarczania pomocy rodzinom i dzieciom, które najbardziej jej potrzebują. Sieć ma także stworzyć więcej możliwości dla medyków i innych specjalistów, aby mogli uczestniczyć w misjach humanitarnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Koordynacja pomocy

Rząd Singapuru planuje pomagać organizacjom współpracować z uznanymi partnerami zagranicznymi oraz uwzględniać wymogi regulacyjne i warunki bezpieczeństwa w krajach prowadzenia działań. Dotyczy to w szczególności współpracy z Egipskim Czerwonym Półksiężycem, Palestyńskim Czerwonym Półksiężycem i agencjami ONZ.

Organizacje uczestniczące zachowają własne programy humanitarne, natomiast sieć będzie wspierać wspólne inicjatywy, wzmacnianie partnerstw zagranicznych, zbiórki funduszy i działalność wolontariacką. Rząd może również koordynować partnerstwa i inicjatywy w Egipcie.

Skala wsparcia

Od października 2023 roku rząd Singapuru, organizacje humanitarne i społeczność przekazały ponad 25 mln dolarów singapurskich pomocy osobom dotkniętym kryzysem humanitarnym w Gazie. Pomoc skierowano na żywność, wsparcie medyczne, czystą wodę, tymczasowe schronienie i edukację.

W 2025 roku rząd przeznaczył 1 mln dolarów singapurskich finansowania początkowego dla czterech organizacji partnerskich. Zaqy Mohamad poinformował również, że w najbliższych tygodniach odwiedzi Egipt, aby zbadać możliwości wzmocnienia humanitarnych więzi Singapuru ze strukturami regionalnymi i międzynarodowymi.

Czytaj nas na