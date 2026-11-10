Urząd Monetarny Singapuru (MAS) 10 listopada uruchomił usługę przechowywania złota dla banków centralnych. Skarbiec w Singapurze może pomieścić do 500 ton metalu szlachetnego i jest przeznaczony dla zagranicznych banków centralnych, międzynarodowych instytucji finansowych oraz podmiotów suwerennych, informuje Channel NewsAsia.

Usługa dla klientów instytucjonalnych

Złoto będzie przechowywane w krajowym skarbcu walutowym Singapuru. MAS oświadczył, że jego pojemność będzie można zwiększyć w przypadku wzrostu popytu.

Przewodniczący MAS i wicepremier Singapuru Gan Kim Yong powiedział, że popyt na złoto rośnie z powodu coraz bardziej niepewnego otoczenia zewnętrznego. Według niego inwestorzy i banki centralne szukają możliwości zwiększenia odporności i dywersyfikacji rezerw.

Podkreślił, że Singapur nie zamierza zastąpić innych światowych centrów handlu i przechowywania złota, lecz chce być dodatkową opcją dla banków centralnych. Urzędnik nie ujawnił, które instytucje były już zainteresowane przechowywaniem rezerw w kraju.

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Zmiany w opodatkowaniu i handlu

MAS i Ministerstwo Finansów Singapuru ogłosiły również wprowadzenie zaktualizowanego mechanizmu podatku od towarów i usług (GST) dla usług związanych z inwestycyjnymi metalami szlachetnymi. Przewiduje on zwolnienie z GST niektórych usług hurtowych świadczonych między instytucjonalnymi uczestnikami rynku.

W szczególności podatek nie będzie pobierany od usług przechowywania, rafinacji, przetapiania, analizy probierczej i pośrednictwa. Według Gan Kim Yonga uwzględnia to fakt, że złotem handluje się głównie między uczestnikami instytucjonalnymi, a nie z przeznaczeniem do konsumpcji krajowej. Oczekuje się, że nowy system zacznie obowiązywać w kwietniu 2027 roku, a szczegółowe warunki zostaną przedstawione w ramach budżetu na 2027 rok.

Giełda Singapurska i sześć banków równolegle przygotowują system pozagiełdowego rozliczania złota. Przygotowania mają zostać zakończone do końca 2026 roku, a handel i operacje rynkowe mają ruszyć w pierwszym kwartale 2027 roku.

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