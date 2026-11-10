W Singapurze konsumentom, którzy posiadają lub używają suszarek bębnowych Elba modelu EBD 602S, zalecono, aby w miarę możliwości zaprzestali ich używania. Powodem jest sześć zgłoszeń incydentów pożarowych w ciągu ostatnich pięciu miesięcy.

Ostrzeżenie dla właścicieli modelu EBD 602S

Zalecenie opublikowało 10 listopada singapurskie Biuro Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSO), które jest częścią Singapurskiej Komisji ds. Konkurencji i Konsumentów. Jak podaje Channel NewsAsia, urząd uważa, że w przypadku tego modelu może istnieć podwyższone ryzyko pożaru.

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Model EBD 602S nie jest już sprzedawany w sklepach detalicznych w Singapurze, jednak ostrzeżenie dotyczy wszystkich takich urządzeń, które są nadal używane. Właścicielom zaleca się sprawdzenie marki i numeru modelu na etykiecie produktu.

Dochodzenie w sprawie przyczyn trwa

CPSO poinformowało, że dochodzenie w sprawie incydentów trwa, a pierwotna przyczyna pożarów nie została jeszcze ustalona. Jeśli nie można zaprzestać używania suszarki, konsumentom zaleca się stałe monitorowanie jej działania i niepozostawianie urządzenia bez nadzoru. Urząd wezwał również do przestrzegania instrukcji obsługi i obiecał przekazać zaktualizowane informacje po zakończeniu dochodzenia.

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