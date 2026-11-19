Singapurski bank DBS umożliwi uprawnionym klientom instytucjonalnym bezpośrednią emisję i wykup stablecoina USDC firmy Circle. Rozliczenia między dolarami amerykańskimi a USDC mają odbywać się niemal natychmiast i przez całą dobę, podaje CoinDesk.

Alternatywa dla giełd kryptowalut

Porozumienie umożliwi klientom korporacyjnym otrzymywanie lub wykup USDC za pośrednictwem banku, zamiast polegać wyłącznie na giełdach kryptowalut i rynkach wtórnych. Jak zaznacza publikacja, na takich rynkach płynność i ceny mogą się różnić.

Dla Circle umowa otwiera kolejny kanał dostępu do płatności instytucjonalnych w Azji. DBS jest największym bankiem Azji Południowo-Wschodniej pod względem aktywów. Joseph Goh, szef regionu Azji i Pacyfiku w firmie konsultingowej Areta, powiedział, że oferta jest skierowana do instytucji, które potrzebują udziału banku, zanim zgodzą się przechowywać stablecoiny.

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Banki rozwijają tokenizowane depozyty

Jednocześnie banki w Azji tworzą własną infrastrukturę płatności cyfrowych. W przeciwieństwie do stablecoinów Circle czy Tether, tokenizowane depozyty to środki w bankach komercyjnych rejestrowane w blockchainie.

DBS również rozwija ten obszar i łączy swoją sieć tokenizowanych depozytów z siecią JPMorgan. Ma to umożliwić uprawnionym klientom transfer tokenizowanych dolarów amerykańskich między Singapurem a Stanami Zjednoczonymi, również w weekendy. Według badania DBS 88% ankietowanych dużych korporacji już korzystało z tokenizowanych pieniędzy lub je testowało, a ponad trzy na pięć już stosowało stablecoiny albo planowało to zrobić. Badanie objęło 422 przedstawicieli biznesu i sektora finansowego na 11 rynkach.

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