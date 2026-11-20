Singapurski państwowy fundusz majątkowy GIC oświadczył, że zamierza utrzymać inwestycję w firmę AI Anthropic, twórcę Claude, również po jej pierwszej ofercie publicznej. Fundusz stał się jednym z największych inwestorów Anthropic, uczestnicząc w trzech rundach finansowania w ciągu niespełna roku, informuje Channel NewsAsia.

Inwestycje po IPO

Szef grupy inwestycji technologicznych GIC Chris Emanuel zaznaczył, że fundusz inwestuje w spółki na różnych etapach ich rozwoju — w kilku rundach finansowania, podczas IPO i po nim. Jak powiedział, współpraca GIC z Anthropic nie ogranicza się do inwestycji kapitałowych: fundusz pomaga firmie w potrzebach infrastrukturalnych dla AI, kontaktach z kadrą zarządzającą przedsiębiorstwami oraz międzynarodowej ekspansji.

GIC zainwestował także w Ode, firmę pomagającą przedsiębiorstwom wdrażać technologie Anthropic.

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Rekordowy debiut

Oświadczenie GIC padło po debiucie Anthropic na Wall Street. Firma pozyskała około 81,3 mld dolarów podczas IPO, które Channel NewsAsia nazwał największym w historii. Przy w pełni rozwodnionej wycenie wartość Anthropic podczas oferty wynosiła około 1,5 bln dolarów.

Akcje firmy wyceniono na 83 dolary za sztukę, powyżej wcześniej podanego przedziału 70–78 dolarów. Wielkość oferty zwiększono do 980 mln akcji z powodu wysokiego popytu inwestorów. Podczas pierwszej sesji notowania wzrosły do 115,10 dolara, a zamknęły się na poziomie 97,17 dolara — 17% powyżej ceny IPO. W pełni rozwodniona wycena firmy po zamknięciu sesji zbliżyła się do 1,8 bln dolarów.

Udział GIC w rundach

Według danych Bloomberga, na które powołuje się portal, GIC zainwestował w Anthropic ponad 4,5 mld dolarów w trzech ostatnich rundach finansowania, a jego udział po cenie IPO wyceniano na około 15 mld dolarów. Fundusz po raz pierwszy zainwestował we wrześniu 2025 roku w rundzie Series F o wartości 13 mld dolarów, gdy Anthropic wyceniano na 183 mld dolarów. W lutym GIC wraz z amerykańską firmą inwestycyjną Coatue poprowadził rundę Series G o wartości 30 mld dolarów, a w maju został jednym ze współliderów rundy Series H o wartości 65 mld dolarów.

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