W Singapurze młodzieżowa inicjatywa The Resonance Project, założona w 2021 roku, zgromadziła ponad 1000 wolontariuszy, w tym byłych uczestników. Nastolatkowie uczą dzieci i osoby starsze gry na keyboardzie, ukulele i cajónie. Uczniowie przez cały rok przygotowują się do występów końcowych, podczas których mogą zaprezentować zdobyte umiejętności.

Jak informuje Channel NewsAsia, 15-letnia Chloe Woon co tydzień pomaga 73-letniemu Toh Tian Hockowi opanować grę na keyboardzie w centrum aktywnego starzenia się w Senji. Spotykają się od stycznia i przygotowują do występu pod koniec roku. Dla Toha jest to pierwsze doświadczenie nauki muzyki: uczy się czytać nuty i układać palce na klawiaturze.

Zajęcia dla różnych pokoleń

Woon powiedziała, że podczas lekcji dostosowuje technikę do potrzeb każdego ucznia, między innymi omawia, którymi palcami najwygodniej jest im grać. Jak zaznaczyła, kontakt z Tohem i jego żoną stał się dla niej czymś więcej niż tylko nauczaniem: słucha ich historii i traktuje małżeństwo jak przyjaciół.

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W ośrodku opieki nad uczniami w Woodlands 17-letnia wolontariuszka Koh Le Xuan uczy dzieci gry na ukulele. Jeden z jej uczniów, dziewięcioletni Tommy, gra utwór Beat It Michaela Jacksona. Le Xuan zauważyła, że trudności wynikają z tego, iż młodsze dzieci mogą się rozpraszać, dlatego wolontariusze obiecują im nagrodę na koniec zajęć, aby pomóc im się skupić.

Przygotowanie wolontariuszy

Nowi uczestnicy The Resonance Project przechodzą szkolenie wprowadzające trwające od dwóch do trzech dni. Uczą się gry na ukulele i keyboardzie, a także komunikowania się z uczniami i budowania z nimi zaufania. Wolontariusze pracują w zespołach rotacyjnych: każdy z nich prowadzi zajęcia raz na dwa tygodnie, podczas gdy uczniowie co tydzień spotykają znanych im mentorów.

Według 15-letniej Lary van Steen inicjatywa została uruchomiona jako eksperyment, aby sprawdzić, jak młodzi ludzie mogą pomagać swoim społecznościom. Ma ona nadzieję, że przed występami końcowymi pod koniec roku zarówno wolontariusze, jak i ich uczniowie będą mogli ocenić własne postępy.

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