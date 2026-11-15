Premier Singapuru Lawrence Wong podczas sesji plenarnej 49. szczytu ASEAN w Manili na Filipinach wezwał państwa stowarzyszenia do zacieśnienia współpracy w gospodarce cyfrowej, zwiększenia odporności energetycznej i rozszerzenia sieci partnerów zewnętrznych. Poinformowała o tym Channel NewsAsia.

Płatności cyfrowe i sztuczna inteligencja

Wong nazwał podpisanie Ramowej umowy ASEAN o gospodarce cyfrowej (DEFA) przykładem pogłębiania integracji regionalnej. Według niego państwa powinny kontynuować praktyczną współpracę, aby firmy mogły łatwiej działać ponad granicami i pełniej wykorzystywać możliwości jednolitego rynku ASEAN.

Wśród możliwych priorytetów wymienił utworzenie regionalnej sieci elektronicznych płatności transgranicznych. Wong wskazał na istniejące już dwustronne połączenia systemów płatniczych Singapuru z Malezją i Tajlandią. Jego zdaniem taka sieć uczyniłaby transakcje tańszymi i łatwiejszymi dla przedsiębiorstw, turystów oraz osób wysyłających przekazy pieniężne do domu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Premier Singapuru wezwał również do poszerzania dostępu do narzędzi i możliwości sztucznej inteligencji w celu stymulowania wzrostu i produktywności. Podkreślił potrzebę wzmocnienia regionalnej koordynacji w przeciwdziałaniu zagrożeniom cybernetycznym i oszustwom internetowym.

Bezpieczeństwo energetyczne i więzi zewnętrzne

Wong oświadczył, że ASEAN musi wzmocnić zdolność do wspólnego reagowania na kryzysy energetyczne. Wezwał wszystkie państwa członkowskie do jak najszybszej ratyfikacji Umowy ASEAN o bezpieczeństwie naftowym (APSA), a także do nadania priorytetu utworzeniu sieci energetycznej ASEAN. Ma ona połączyć sieci elektroenergetyczne państw Azji Południowo-Wschodniej i umożliwić im transgraniczny handel energią elektryczną.

Premier Singapuru opowiedział się także za współpracą ze wszystkimi wielkimi mocarstwami i przeciwko rywalizacji o sumie zerowej. Zaproponował wykorzystanie nadchodzących rocznic w relacjach ASEAN ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Unią Europejską do potwierdzenia otwartego i wzajemnie korzystnego partnerstwa oraz poszukiwania nowych kierunków praktycznej współpracy.

Czytaj nas na